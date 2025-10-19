- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
231 (78.30%)
Negociações com perda:
64 (21.69%)
Melhor negociação:
119.05 USD
Pior negociação:
-43.14 USD
Lucro bruto:
1 157.62 USD (2 620 410 pips)
Perda bruta:
-550.85 USD (1 608 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (68.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
257.73 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
45.93%
Depósito máximo carregado:
22.81%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
108 (36.61%)
Negociações curtas:
187 (63.39%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
2.06 USD
Lucro médio:
5.01 USD
Perda média:
-8.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-133.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.05 USD (6)
Crescimento mensal:
15.48%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
146.28 USD (11.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.45% (103.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.16% (613.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|EURUSD
|53
|BTCUSD
|21
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|363
|EURUSD
|26
|BTCUSD
|98
|archived
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|1.4K
|BTCUSD
|981K
|archived
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +119.05 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +68.32 USD
Máxima perda consecutiva: -133.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
