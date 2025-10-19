SinaisSeções
Malik Ridwansyah

AureusFx 500

Malik Ridwansyah
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 121%
FBS-Real-3
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
231 (78.30%)
Negociações com perda:
64 (21.69%)
Melhor negociação:
119.05 USD
Pior negociação:
-43.14 USD
Lucro bruto:
1 157.62 USD (2 620 410 pips)
Perda bruta:
-550.85 USD (1 608 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (68.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
257.73 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
45.93%
Depósito máximo carregado:
22.81%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
108 (36.61%)
Negociações curtas:
187 (63.39%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
2.06 USD
Lucro médio:
5.01 USD
Perda média:
-8.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-133.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.05 USD (6)
Crescimento mensal:
15.48%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
146.28 USD (11.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.45% (103.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.16% (613.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 220
EURUSD 53
BTCUSD 21
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 363
EURUSD 26
BTCUSD 98
archived 119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 30K
EURUSD 1.4K
BTCUSD 981K
archived 0
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +119.05 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +68.32 USD
Máxima perda consecutiva: -133.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Exness-Real19
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
477 mais ...
CONSISTENCY IS KEY



Disclaimer ON !


Sem comentários
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 08:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 21:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.