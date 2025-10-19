리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 NationFXLLC-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 1 Aglobe-Live-1 0.00 × 2 OANDA-OGM Live-1 0.00 × 6 FxPro.com-Real03 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ACYCapital-Live02 0.00 × 9 Exness-Real19 0.00 × 1 PUPrime-Live 2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live3 0.00 × 7 Axi-US12-Live 0.00 × 8 RangeMarkets-Real2 0.00 × 1 TitanFX-04 0.00 × 1 EagleFX-Live 0.00 × 1 ATFXGM9-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 8 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 Just2Trade-Real 0.00 × 1 OctaFX-Real6 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.00 × 4 FXCM-USDReal02 0.00 × 2 NeptuneSecurities-Live 0.00 × 2 ThreeTraderLimited-Live02 0.00 × 5 477 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오