트레이드:
342
이익 거래:
259 (75.73%)
손실 거래:
83 (24.27%)
최고의 거래:
119.05 USD
최악의 거래:
-43.14 USD
총 수익:
1 214.21 USD (2 785 374 pips)
총 손실:
-655.42 USD (2 468 521 pips)
연속 최대 이익:
22 (68.32 USD)
연속 최대 이익:
257.73 USD (8)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
52.03%
최대 입금량:
34.26%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.65
롱(주식매수):
137 (40.06%)
숏(주식차입매도):
205 (59.94%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
1.63 USD
평균 이익:
4.69 USD
평균 손실:
-7.90 USD
연속 최대 손실:
6 (-133.05 USD)
연속 최대 손실:
-133.05 USD (6)
월별 성장률:
7.68%
연간 예측:
93.16%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
211.24 USD (16.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.95% (211.24 USD)
자본금별:
55.16% (613.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|EURUSD
|95
|BTCUSD
|26
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|363
|EURUSD
|48
|BTCUSD
|29
|archived
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|1.7K
|BTCUSD
|285K
|archived
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
최고의 거래: +119.05 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +68.32 USD
연속 최대 손실: -133.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
