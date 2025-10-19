- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
291
盈利交易:
228 (78.35%)
亏损交易:
63 (21.65%)
最好交易:
119.05 USD
最差交易:
-43.14 USD
毛利:
1 155.15 USD (2 620 234 pips)
毛利亏损:
-550.54 USD (1 608 112 pips)
最大连续赢利:
22 (68.32 USD)
最大连续盈利:
257.73 USD (8)
夏普比率:
0.17
交易活动:
44.91%
最大入金加载:
22.81%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
6 小时
采收率:
4.13
长期交易:
105 (36.08%)
短期交易:
186 (63.92%)
利润因子:
2.10
预期回报:
2.08 USD
平均利润:
5.07 USD
平均损失:
-8.74 USD
最大连续失误:
6 (-133.05 USD)
最大连续亏损:
-133.05 USD (6)
每月增长:
17.58%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
146.28 USD (11.74%)
相对跌幅:
结余:
13.45% (103.92 USD)
净值:
55.16% (613.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|EURUSD
|49
|BTCUSD
|21
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|363
|EURUSD
|24
|BTCUSD
|98
|archived
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|1.2K
|BTCUSD
|981K
|archived
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.05 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +68.32 USD
最大连续亏损: -133.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
CONSISTENCY IS KEY
Disclaimer ON !
没有评论
