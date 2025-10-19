- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
303
Gewinntrades:
237 (78.21%)
Verlusttrades:
66 (21.78%)
Bester Trade:
119.05 USD
Schlechtester Trade:
-43.14 USD
Bruttoprofit:
1 161.43 USD (2 620 723 pips)
Bruttoverlust:
-577.21 USD (1 868 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (68.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
257.73 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
45.93%
Max deposit load:
22.81%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
3.55
Long-Positionen:
112 (36.96%)
Short-Positionen:
191 (63.04%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-133.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.05 USD (6)
Wachstum pro Monat :
13.13%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
164.53 USD (13.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.45% (103.92 USD)
Kapital:
55.16% (613.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|EURUSD
|60
|BTCUSD
|22
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|363
|EURUSD
|30
|BTCUSD
|72
|archived
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|1.7K
|BTCUSD
|720K
|archived
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +119.05 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
CONSISTENCY IS KEY
Disclaimer ON !
Keine Bewertungen
