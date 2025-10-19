SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AureusFx 500
Malik Ridwansyah

AureusFx 500

Malik Ridwansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 117%
FBS-Real-3
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
303
Gewinntrades:
237 (78.21%)
Verlusttrades:
66 (21.78%)
Bester Trade:
119.05 USD
Schlechtester Trade:
-43.14 USD
Bruttoprofit:
1 161.43 USD (2 620 723 pips)
Bruttoverlust:
-577.21 USD (1 868 486 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (68.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
257.73 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
45.93%
Max deposit load:
22.81%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
3.55
Long-Positionen:
112 (36.96%)
Short-Positionen:
191 (63.04%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-133.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.05 USD (6)
Wachstum pro Monat :
13.13%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
164.53 USD (13.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.45% (103.92 USD)
Kapital:
55.16% (613.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 220
EURUSD 60
BTCUSD 22
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 363
EURUSD 30
BTCUSD 72
archived 119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
EURUSD 1.7K
BTCUSD 720K
archived 0
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +119.05 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -133.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Exness-Real19
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
noch 477 ...
CONSISTENCY IS KEY



Disclaimer ON !


Keine Bewertungen
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 08:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 21:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.