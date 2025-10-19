- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
231 (78.30%)
損失トレード:
64 (21.69%)
ベストトレード:
119.05 USD
最悪のトレード:
-43.14 USD
総利益:
1 157.62 USD (2 620 410 pips)
総損失:
-550.85 USD (1 608 143 pips)
最大連続の勝ち:
22 (68.32 USD)
最大連続利益:
257.73 USD (8)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
45.93%
最大入金額:
22.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.15
長いトレード:
108 (36.61%)
短いトレード:
187 (63.39%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
2.06 USD
平均利益:
5.01 USD
平均損失:
-8.61 USD
最大連続の負け:
6 (-133.05 USD)
最大連続損失:
-133.05 USD (6)
月間成長:
15.48%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
146.28 USD (11.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.45% (103.92 USD)
エクイティによる:
55.16% (613.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|EURUSD
|53
|BTCUSD
|21
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|363
|EURUSD
|26
|BTCUSD
|98
|archived
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|1.4K
|BTCUSD
|981K
|archived
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +119.05 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +68.32 USD
最大連続損失: -133.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
CONSISTENCY IS KEY
Disclaimer ON !
