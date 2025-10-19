シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AureusFx 500
Malik Ridwansyah

AureusFx 500

Malik Ridwansyah
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 121%
FBS-Real-3
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
231 (78.30%)
損失トレード:
64 (21.69%)
ベストトレード:
119.05 USD
最悪のトレード:
-43.14 USD
総利益:
1 157.62 USD (2 620 410 pips)
総損失:
-550.85 USD (1 608 143 pips)
最大連続の勝ち:
22 (68.32 USD)
最大連続利益:
257.73 USD (8)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
45.93%
最大入金額:
22.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.15
長いトレード:
108 (36.61%)
短いトレード:
187 (63.39%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
2.06 USD
平均利益:
5.01 USD
平均損失:
-8.61 USD
最大連続の負け:
6 (-133.05 USD)
最大連続損失:
-133.05 USD (6)
月間成長:
15.48%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
146.28 USD (11.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.45% (103.92 USD)
エクイティによる:
55.16% (613.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 220
EURUSD 53
BTCUSD 21
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 363
EURUSD 26
BTCUSD 98
archived 119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 30K
EURUSD 1.4K
BTCUSD 981K
archived 0
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +119.05 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +68.32 USD
最大連続損失: -133.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

CONSISTENCY IS KEY



Disclaimer ON !


レビューなし
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 08:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 21:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AureusFx 500
30 USD/月
121%
0
0
USD
1.1K
USD
13
99%
295
78%
46%
2.10
2.06
USD
55%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください