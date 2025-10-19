- Прирост
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
226 (78.20%)
Убыточных трейдов:
63 (21.80%)
Лучший трейд:
119.05 USD
Худший трейд:
-43.14 USD
Общая прибыль:
1 154.19 USD (2 620 139 pips)
Общий убыток:
-550.54 USD (1 608 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (68.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
257.73 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
43.88%
Макс. загрузка депозита:
22.81%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.13
Длинных трейдов:
104 (35.99%)
Коротких трейдов:
185 (64.01%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-8.74 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-133.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.05 USD (6)
Прирост в месяц:
33.81%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
146.28 USD (11.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.45% (103.92 USD)
По эквити:
55.16% (613.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|EURUSD
|47
|BTCUSD
|21
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|363
|EURUSD
|23
|BTCUSD
|98
|archived
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|1.2K
|BTCUSD
|981K
|archived
|0
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
