Malik Ridwansyah

AureusFx 500

Malik Ridwansyah
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 121%
FBS-Real-3
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
289
Прибыльных трейдов:
226 (78.20%)
Убыточных трейдов:
63 (21.80%)
Лучший трейд:
119.05 USD
Худший трейд:
-43.14 USD
Общая прибыль:
1 154.19 USD (2 620 139 pips)
Общий убыток:
-550.54 USD (1 608 112 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (68.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
257.73 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
43.88%
Макс. загрузка депозита:
22.81%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.13
Длинных трейдов:
104 (35.99%)
Коротких трейдов:
185 (64.01%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-8.74 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-133.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.05 USD (6)
Прирост в месяц:
33.81%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
146.28 USD (11.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.45% (103.92 USD)
По эквити:
55.16% (613.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 220
EURUSD 47
BTCUSD 21
archived 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 363
EURUSD 23
BTCUSD 98
archived 119
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 30K
EURUSD 1.2K
BTCUSD 981K
archived 0
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.05 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +68.32 USD
Макс. убыток в серии: -133.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
Exness-Real19
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
еще 477...
CONSISTENCY IS KEY



Disclaimer ON !


Нет отзывов
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 22:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 05:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 22:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 08:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 21:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.19 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.