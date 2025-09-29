SinyallerBölümler
Sara Sabaghi

Fundamental Hunter

Sara Sabaghi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
24.32 USD
En kötü işlem:
-8.00 USD
Brüt kâr:
77.45 USD (813 pips)
Brüt zarar:
-9.12 USD (106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (66.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.38 USD (7)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
77.57%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
8.54
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
8.49
Beklenen getiri:
6.83 USD
Ortalama kâr:
9.68 USD
Ortalama zarar:
-4.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.12 USD
Maksimum:
8.00 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.06% (11.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3
AUDUSD 2
EURJPY 2
USDJPY 1
AUDCAD 1
USDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 15
AUDUSD 11
EURJPY 16
USDJPY 8
AUDCAD 7
USDCAD 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 45
AUDUSD 132
EURJPY 197
USDJPY 99
AUDCAD 94
USDCAD 140
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.32 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.10 × 185
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
Capital.com-Real
1.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
1.08 × 173
Exness-Real16
1.57 × 185
Exness-Real2
1.74 × 524
Axi-US02-Live
2.08 × 3073
Forex.comJP-Live 105
2.40 × 98
24 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.