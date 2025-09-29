- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
24.32 USD
En kötü işlem:
-8.00 USD
Brüt kâr:
77.45 USD (813 pips)
Brüt zarar:
-9.12 USD (106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (66.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.38 USD (7)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
77.57%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
8.54
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
8.49
Beklenen getiri:
6.83 USD
Ortalama kâr:
9.68 USD
Ortalama zarar:
-4.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.12 USD
Maksimum:
8.00 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.06% (11.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|USDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|15
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|16
|USDJPY
|8
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|45
|AUDUSD
|132
|EURJPY
|197
|USDJPY
|99
|AUDCAD
|94
|USDCAD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.32 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.10 × 185
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.08 × 173
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
|
Exness-Real2
|1.74 × 524
|
Axi-US02-Live
|2.08 × 3073
|
Forex.comJP-Live 105
|2.40 × 98
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
1
100%
10
80%
78%
8.49
6.83
USD
USD
0%
1:500