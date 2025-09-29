- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 392
盈利交易:
988 (70.97%)
亏损交易:
404 (29.02%)
最好交易:
1 071.72 USD
最差交易:
-498.34 USD
毛利:
35 655.70 USD (128 902 pips)
毛利亏损:
-20 886.97 USD (121 790 pips)
最大连续赢利:
23 (147.50 USD)
最大连续盈利:
2 157.83 USD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
90.96%
最大入金加载:
22.41%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
175
平均持有时间:
18 小时
采收率:
7.10
长期交易:
983 (70.62%)
短期交易:
409 (29.38%)
利润因子:
1.71
预期回报:
10.61 USD
平均利润:
36.09 USD
平均损失:
-51.70 USD
最大连续失误:
9 (-1 968.82 USD)
最大连续亏损:
-2 079.12 USD (7)
每月增长:
25.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.12 USD
最大值:
2 079.12 USD (7.58%)
相对跌幅:
结余:
6.96% (2 079.12 USD)
净值:
42.68% (11 560.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|192
|GBPUSD
|164
|EURJPY
|148
|EURUSD
|142
|AUDUSD
|135
|GBPCAD
|130
|USDCAD
|118
|USDJPY
|106
|AUDCAD
|101
|NZDUSD
|91
|AUDNZD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|2.4K
|GBPUSD
|1.4K
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|1.7K
|AUDUSD
|1.3K
|GBPCAD
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|USDJPY
|1K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|775
|AUDNZD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|2K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|-1.5K
|EURUSD
|3K
|AUDUSD
|594
|GBPCAD
|-2.5K
|USDCAD
|-441
|USDJPY
|-1.9K
|AUDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|-3.2K
|AUDNZD
|4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 071.72 USD
最差交易: -498 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +147.50 USD
最大连续亏损: -1 968.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.06 × 471
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live26
|0.37 × 837
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.44 × 1361
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
FXCM-CADReal01
|0.95 × 21
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
|
Axi-US02-Live
|1.37 × 5135
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
✅ Powered by Fundamental Hunter EA
⚠️ default setting.
https://www.mql5.com/en/market/product/82722
🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.
📌 Recommended Brokers : LiteFinance | GrandCapital
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
69%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
13
100%
1 392
70%
91%
1.70
10.61
USD
USD
43%
1:500