信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Fundamental Hunter Aggressive
Sara Sabaghi

Fundamental Hunter Aggressive

Sara Sabaghi
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 69%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 392
盈利交易:
988 (70.97%)
亏损交易:
404 (29.02%)
最好交易:
1 071.72 USD
最差交易:
-498.34 USD
毛利:
35 655.70 USD (128 902 pips)
毛利亏损:
-20 886.97 USD (121 790 pips)
最大连续赢利:
23 (147.50 USD)
最大连续盈利:
2 157.83 USD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
90.96%
最大入金加载:
22.41%
最近交易:
55 几分钟前
每周交易:
175
平均持有时间:
18 小时
采收率:
7.10
长期交易:
983 (70.62%)
短期交易:
409 (29.38%)
利润因子:
1.71
预期回报:
10.61 USD
平均利润:
36.09 USD
平均损失:
-51.70 USD
最大连续失误:
9 (-1 968.82 USD)
最大连续亏损:
-2 079.12 USD (7)
每月增长:
25.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.12 USD
最大值:
2 079.12 USD (7.58%)
相对跌幅:
结余:
6.96% (2 079.12 USD)
净值:
42.68% (11 560.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 192
GBPUSD 164
EURJPY 148
EURUSD 142
AUDUSD 135
GBPCAD 130
USDCAD 118
USDJPY 106
AUDCAD 101
NZDUSD 91
AUDNZD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 2.4K
GBPUSD 1.4K
EURJPY 1.2K
EURUSD 1.7K
AUDUSD 1.3K
GBPCAD 1.3K
USDCAD 1.2K
USDJPY 1K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 775
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 2K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -1.5K
EURUSD 3K
AUDUSD 594
GBPCAD -2.5K
USDCAD -441
USDJPY -1.9K
AUDCAD 3.1K
NZDUSD -3.2K
AUDNZD 4.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 071.72 USD
最差交易: -498 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +147.50 USD
最大连续亏损: -1 968.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.06 × 471
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live26
0.37 × 837
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
FPMarketsLLC-Live4
0.44 × 1361
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
FXCM-CADReal01
0.95 × 21
Capital.com-Real
1.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Axi-US02-Live
1.37 × 5135
Exness-Real16
1.57 × 185
26 更多...
✅ Powered by Fundamental Hunter EA

⚠️ default setting.

https://www.mql5.com/en/market/product/82722


🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.

📌 Recommended Brokers : LiteFinance GrandCapital

没有评论
2025.12.08 02:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
