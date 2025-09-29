- Crescita
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
24.32 USD
Worst Trade:
-8.00 USD
Profitto lordo:
77.45 USD (813 pips)
Perdita lorda:
-9.12 USD (106 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (66.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.38 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
77.57%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
8.54
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
8.49
Profitto previsto:
6.83 USD
Profitto medio:
9.68 USD
Perdita media:
-4.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.00 USD (1)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.12 USD
Massimale:
8.00 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.06% (11.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|USDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|15
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|16
|USDJPY
|8
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|45
|AUDUSD
|132
|EURJPY
|197
|USDJPY
|99
|AUDCAD
|94
|USDCAD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.32 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +66.38 USD
Massima perdita consecutiva: -8.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.10 × 185
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.08 × 173
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
|
Exness-Real2
|1.74 × 524
|
Axi-US02-Live
|2.08 × 3073
|
Forex.comJP-Live 105
|2.40 × 98
