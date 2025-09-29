СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Fundamental Hunter Aggressive
Sara Sabaghi

Fundamental Hunter Aggressive

Sara Sabaghi
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 68%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 382
Прибыльных трейдов:
980 (70.91%)
Убыточных трейдов:
402 (29.09%)
Лучший трейд:
1 071.72 USD
Худший трейд:
-498.34 USD
Общая прибыль:
35 365.34 USD (127 580 pips)
Общий убыток:
-20 842.87 USD (121 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (147.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 157.83 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
90.96%
Макс. загрузка депозита:
22.41%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
241
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
6.98
Длинных трейдов:
973 (70.41%)
Коротких трейдов:
409 (29.59%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
10.51 USD
Средняя прибыль:
36.09 USD
Средний убыток:
-51.85 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 968.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 079.12 USD (7)
Прирост в месяц:
24.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.12 USD
Максимальная:
2 079.12 USD (7.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.96% (2 079.12 USD)
По эквити:
42.68% (11 560.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 190
GBPUSD 164
EURJPY 143
EURUSD 142
AUDUSD 135
GBPCAD 130
USDCAD 118
USDJPY 103
AUDCAD 101
NZDUSD 91
AUDNZD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 2.4K
GBPUSD 1.4K
EURJPY 1K
EURUSD 1.7K
AUDUSD 1.3K
GBPCAD 1.3K
USDCAD 1.2K
USDJPY 975
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 775
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 1.7K
GBPUSD 3.4K
EURJPY -1.6K
EURUSD 3K
AUDUSD 594
GBPCAD -2.5K
USDCAD -441
USDJPY -2.3K
AUDCAD 3.1K
NZDUSD -3.2K
AUDNZD 4.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 071.72 USD
Худший трейд: -498 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +147.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 968.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.06 × 471
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live26
0.37 × 829
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
FPMarketsLLC-Live4
0.44 × 1361
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
FXCM-CADReal01
0.95 × 21
Capital.com-Real
1.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Axi-US02-Live
1.37 × 5130
Exness-Real16
1.57 × 185
еще 26...
✅ Powered by Fundamental Hunter EA

⚠️ default setting.

https://www.mql5.com/en/market/product/82722


🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.

📌 Recommended Brokers : LiteFinance GrandCapital

2025.12.08 02:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
