- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 382
Прибыльных трейдов:
980 (70.91%)
Убыточных трейдов:
402 (29.09%)
Лучший трейд:
1 071.72 USD
Худший трейд:
-498.34 USD
Общая прибыль:
35 365.34 USD (127 580 pips)
Общий убыток:
-20 842.87 USD (121 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (147.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 157.83 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
90.96%
Макс. загрузка депозита:
22.41%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
241
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
6.98
Длинных трейдов:
973 (70.41%)
Коротких трейдов:
409 (29.59%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
10.51 USD
Средняя прибыль:
36.09 USD
Средний убыток:
-51.85 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 968.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 079.12 USD (7)
Прирост в месяц:
24.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.12 USD
Максимальная:
2 079.12 USD (7.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.96% (2 079.12 USD)
По эквити:
42.68% (11 560.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|190
|GBPUSD
|164
|EURJPY
|143
|EURUSD
|142
|AUDUSD
|135
|GBPCAD
|130
|USDCAD
|118
|USDJPY
|103
|AUDCAD
|101
|NZDUSD
|91
|AUDNZD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|2.4K
|GBPUSD
|1.4K
|EURJPY
|1K
|EURUSD
|1.7K
|AUDUSD
|1.3K
|GBPCAD
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|USDJPY
|975
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|775
|AUDNZD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|1.7K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|-1.6K
|EURUSD
|3K
|AUDUSD
|594
|GBPCAD
|-2.5K
|USDCAD
|-441
|USDJPY
|-2.3K
|AUDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|-3.2K
|AUDNZD
|4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 071.72 USD
Худший трейд: -498 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +147.50 USD
Макс. убыток в серии: -1 968.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.06 × 471
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live26
|0.37 × 829
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.44 × 1361
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
FXCM-CADReal01
|0.95 × 21
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
|
Axi-US02-Live
|1.37 × 5130
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
еще 26...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
✅ Powered by Fundamental Hunter EA
⚠️ default setting.
https://www.mql5.com/en/market/product/82722
🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.
📌 Recommended Brokers : LiteFinance | GrandCapital
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
68%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
13
100%
1 382
70%
91%
1.69
10.51
USD
USD
43%
1:500