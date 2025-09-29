- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 485
Gewinntrades:
1 043 (70.23%)
Verlusttrades:
442 (29.76%)
Bester Trade:
1 071.72 USD
Schlechtester Trade:
-498.34 USD
Bruttoprofit:
40 488.60 USD (136 753 pips)
Bruttoverlust:
-24 570.76 USD (133 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (147.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 157.83 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
90.96%
Max deposit load:
28.21%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
171
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
7.66
Long-Positionen:
1 013 (68.22%)
Short-Positionen:
472 (31.78%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
10.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 917.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 079.12 USD (7)
Wachstum pro Monat :
28.71%
Jahresprognose:
348.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.12 USD
Maximaler:
2 079.12 USD (7.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.96% (2 079.12 USD)
Kapital:
42.68% (11 560.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|199
|GBPUSD
|176
|EURUSD
|155
|EURJPY
|152
|AUDUSD
|151
|GBPCAD
|141
|USDCAD
|126
|USDJPY
|114
|AUDCAD
|113
|NZDUSD
|93
|AUDNZD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|2.6K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.8K
|EURJPY
|1.2K
|AUDUSD
|1.4K
|GBPCAD
|1.5K
|USDCAD
|1.3K
|USDJPY
|1.2K
|AUDCAD
|1.4K
|NZDUSD
|786
|AUDNZD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|2.7K
|GBPUSD
|770
|EURUSD
|3.8K
|EURJPY
|-901
|AUDUSD
|-2.8K
|GBPCAD
|-1.7K
|USDCAD
|-1.2K
|USDJPY
|-1K
|AUDCAD
|1.9K
|NZDUSD
|-3K
|AUDNZD
|4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 071.72 USD
Schlechtester Trade: -498 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +147.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 917.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.06 × 482
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 855
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.44 × 1361
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
FXCM-CADReal01
|0.95 × 21
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
|
Axi-US02-Live
|1.37 × 5151
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
✅ Powered by Fundamental Hunter EA
⚠️ default setting.
https://www.mql5.com/en/market/product/82722
🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.
📌 Recommended Brokers : LiteFinance | GrandCapital
