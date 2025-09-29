SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Fundamental Hunter Aggressive
Sara Sabaghi

Fundamental Hunter Aggressive

Sara Sabaghi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 74%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 485
Gewinntrades:
1 043 (70.23%)
Verlusttrades:
442 (29.76%)
Bester Trade:
1 071.72 USD
Schlechtester Trade:
-498.34 USD
Bruttoprofit:
40 488.60 USD (136 753 pips)
Bruttoverlust:
-24 570.76 USD (133 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (147.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 157.83 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
90.96%
Max deposit load:
28.21%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
171
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
7.66
Long-Positionen:
1 013 (68.22%)
Short-Positionen:
472 (31.78%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
10.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-1 917.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 079.12 USD (7)
Wachstum pro Monat :
28.71%
Jahresprognose:
348.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.12 USD
Maximaler:
2 079.12 USD (7.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.96% (2 079.12 USD)
Kapital:
42.68% (11 560.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 199
GBPUSD 176
EURUSD 155
EURJPY 152
AUDUSD 151
GBPCAD 141
USDCAD 126
USDJPY 114
AUDCAD 113
NZDUSD 93
AUDNZD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 2.6K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.8K
EURJPY 1.2K
AUDUSD 1.4K
GBPCAD 1.5K
USDCAD 1.3K
USDJPY 1.2K
AUDCAD 1.4K
NZDUSD 786
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 2.7K
GBPUSD 770
EURUSD 3.8K
EURJPY -901
AUDUSD -2.8K
GBPCAD -1.7K
USDCAD -1.2K
USDJPY -1K
AUDCAD 1.9K
NZDUSD -3K
AUDNZD 4.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 071.72 USD
Schlechtester Trade: -498 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +147.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 917.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.06 × 482
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 855
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
FPMarketsLLC-Live4
0.44 × 1361
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
FXCM-CADReal01
0.95 × 21
Capital.com-Real
1.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Axi-US02-Live
1.37 × 5151
Exness-Real16
1.57 × 185
noch 26 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

✅ Powered by Fundamental Hunter EA

⚠️ default setting.

https://www.mql5.com/en/market/product/82722


🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.

📌 Recommended Brokers : LiteFinance GrandCapital

Keine Bewertungen
2025.12.08 02:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Fundamental Hunter Aggressive
30 USD pro Monat
74%
0
0
USD
38K
USD
14
100%
1 485
70%
91%
1.64
10.72
USD
43%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.