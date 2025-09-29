- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 413
Negociações com lucro:
1 005 (71.12%)
Negociações com perda:
408 (28.87%)
Melhor negociação:
1 071.72 USD
Pior negociação:
-498.34 USD
Lucro bruto:
35 996.47 USD (130 786 pips)
Perda bruta:
-20 919.36 USD (122 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (147.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 157.83 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
90.96%
Depósito máximo carregado:
24.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
158
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
7.25
Negociações longas:
997 (70.56%)
Negociações curtas:
416 (29.44%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
10.67 USD
Lucro médio:
35.82 USD
Perda média:
-51.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 968.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 079.12 USD (7)
Crescimento mensal:
25.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.12 USD
Máximo:
2 079.12 USD (7.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.96% (2 079.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.68% (11 560.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|196
|GBPUSD
|164
|EURUSD
|148
|EURJPY
|148
|GBPCAD
|136
|AUDUSD
|135
|USDCAD
|118
|USDJPY
|109
|AUDCAD
|101
|NZDUSD
|93
|AUDNZD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|2.5K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.7K
|EURJPY
|1.2K
|GBPCAD
|1.5K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|USDJPY
|1.1K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|786
|AUDNZD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|2.5K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|3.3K
|EURJPY
|-1.5K
|GBPCAD
|-2.3K
|AUDUSD
|594
|USDCAD
|-441
|USDJPY
|-1.7K
|AUDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|-3K
|AUDNZD
|4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 071.72 USD
Pior negociação: -498 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +147.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 968.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.06 × 475
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 844
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.44 × 1361
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
FXCM-CADReal01
|0.95 × 21
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
|
Axi-US02-Live
|1.37 × 5139
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
26 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
✅ Powered by Fundamental Hunter EA
⚠️ default setting.
https://www.mql5.com/en/market/product/82722
🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.
📌 Recommended Brokers : LiteFinance | GrandCapital
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
70%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
13
100%
1 413
71%
91%
1.72
10.67
USD
USD
43%
1:500