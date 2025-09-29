SinaisSeções
Sara Sabaghi

Fundamental Hunter Aggressive

Sara Sabaghi
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 70%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 413
Negociações com lucro:
1 005 (71.12%)
Negociações com perda:
408 (28.87%)
Melhor negociação:
1 071.72 USD
Pior negociação:
-498.34 USD
Lucro bruto:
35 996.47 USD (130 786 pips)
Perda bruta:
-20 919.36 USD (122 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (147.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 157.83 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
90.96%
Depósito máximo carregado:
24.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
158
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
7.25
Negociações longas:
997 (70.56%)
Negociações curtas:
416 (29.44%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
10.67 USD
Lucro médio:
35.82 USD
Perda média:
-51.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 968.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 079.12 USD (7)
Crescimento mensal:
25.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.12 USD
Máximo:
2 079.12 USD (7.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.96% (2 079.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.68% (11 560.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 196
GBPUSD 164
EURUSD 148
EURJPY 148
GBPCAD 136
AUDUSD 135
USDCAD 118
USDJPY 109
AUDCAD 101
NZDUSD 93
AUDNZD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 2.5K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.7K
EURJPY 1.2K
GBPCAD 1.5K
AUDUSD 1.3K
USDCAD 1.2K
USDJPY 1.1K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 786
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 2.5K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 3.3K
EURJPY -1.5K
GBPCAD -2.3K
AUDUSD 594
USDCAD -441
USDJPY -1.7K
AUDCAD 3.1K
NZDUSD -3K
AUDNZD 4.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 071.72 USD
Pior negociação: -498 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +147.50 USD
Máxima perda consecutiva: -1 968.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.06 × 475
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 844
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
FPMarketsLLC-Live4
0.44 × 1361
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
FXCM-CADReal01
0.95 × 21
Capital.com-Real
1.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Axi-US02-Live
1.37 × 5139
Exness-Real16
1.57 × 185
26 mais ...
✅ Powered by Fundamental Hunter EA

⚠️ default setting.

https://www.mql5.com/en/market/product/82722


🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.

📌 Recommended Brokers : LiteFinance GrandCapital

Sem comentários
2025.12.08 02:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fundamental Hunter Aggressive
30 USD por mês
70%
0
0
USD
38K
USD
13
100%
1 413
71%
91%
1.72
10.67
USD
43%
1:500
