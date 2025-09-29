シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Fundamental Hunter Aggressive
Sara Sabaghi

Fundamental Hunter Aggressive

Sara Sabaghi
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 70%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 413
利益トレード:
1 005 (71.12%)
損失トレード:
408 (28.87%)
ベストトレード:
1 071.72 USD
最悪のトレード:
-498.34 USD
総利益:
35 996.47 USD (130 786 pips)
総損失:
-20 919.36 USD (122 225 pips)
最大連続の勝ち:
23 (147.50 USD)
最大連続利益:
2 157.83 USD (8)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
90.96%
最大入金額:
24.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
158
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
7.25
長いトレード:
997 (70.56%)
短いトレード:
416 (29.44%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
10.67 USD
平均利益:
35.82 USD
平均損失:
-51.27 USD
最大連続の負け:
9 (-1 968.82 USD)
最大連続損失:
-2 079.12 USD (7)
月間成長:
25.75%
年間予想:
312.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.12 USD
最大の:
2 079.12 USD (7.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.96% (2 079.12 USD)
エクイティによる:
42.68% (11 560.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 196
GBPUSD 164
EURUSD 148
EURJPY 148
GBPCAD 136
AUDUSD 135
USDCAD 118
USDJPY 109
AUDCAD 101
NZDUSD 93
AUDNZD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 2.5K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.7K
EURJPY 1.2K
GBPCAD 1.5K
AUDUSD 1.3K
USDCAD 1.2K
USDJPY 1.1K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 786
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 2.5K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 3.3K
EURJPY -1.5K
GBPCAD -2.3K
AUDUSD 594
USDCAD -441
USDJPY -1.7K
AUDCAD 3.1K
NZDUSD -3K
AUDNZD 4.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 071.72 USD
最悪のトレード: -498 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +147.50 USD
最大連続損失: -1 968.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.06 × 475
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 844
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
FPMarketsLLC-Live4
0.44 × 1361
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
FXCM-CADReal01
0.95 × 21
Capital.com-Real
1.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Axi-US02-Live
1.37 × 5139
Exness-Real16
1.57 × 185
26 より多く...
✅ Powered by Fundamental Hunter EA

⚠️ default setting.

https://www.mql5.com/en/market/product/82722


🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.

📌 Recommended Brokers : LiteFinance GrandCapital

レビューなし
2025.12.08 02:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
