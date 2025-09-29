SeñalesSecciones
Sara Sabaghi

Fundamental Hunter Aggressive

Sara Sabaghi
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 70%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 413
Transacciones Rentables:
1 005 (71.12%)
Transacciones Irrentables:
408 (28.87%)
Mejor transacción:
1 071.72 USD
Peor transacción:
-498.34 USD
Beneficio Bruto:
35 996.47 USD (130 786 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 919.36 USD (122 225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (147.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 157.83 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
90.96%
Carga máxima del depósito:
24.47%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
158
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
7.25
Transacciones Largas:
997 (70.56%)
Transacciones Cortas:
416 (29.44%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
10.67 USD
Beneficio medio:
35.82 USD
Pérdidas medias:
-51.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 968.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 079.12 USD (7)
Crecimiento al mes:
25.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.12 USD
Máxima:
2 079.12 USD (7.58%)
Reducción relativa:
De balance:
6.96% (2 079.12 USD)
De fondos:
42.68% (11 560.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 196
GBPUSD 164
EURUSD 148
EURJPY 148
GBPCAD 136
AUDUSD 135
USDCAD 118
USDJPY 109
AUDCAD 101
NZDUSD 93
AUDNZD 65
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 2.5K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.7K
EURJPY 1.2K
GBPCAD 1.5K
AUDUSD 1.3K
USDCAD 1.2K
USDJPY 1.1K
AUDCAD 1.3K
NZDUSD 786
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 2.5K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 3.3K
EURJPY -1.5K
GBPCAD -2.3K
AUDUSD 594
USDCAD -441
USDJPY -1.7K
AUDCAD 3.1K
NZDUSD -3K
AUDNZD 4.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 071.72 USD
Peor transacción: -498 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +147.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 968.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FusionMarkets-Demo
0.06 × 475
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live26
0.36 × 844
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
FPMarketsLLC-Live4
0.44 × 1361
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
FXCM-CADReal01
0.95 × 21
Capital.com-Real
1.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Axi-US02-Live
1.37 × 5139
Exness-Real16
1.57 × 185
✅ Powered by Fundamental Hunter EA

⚠️ default setting.

https://www.mql5.com/en/market/product/82722


🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.

📌 Recommended Brokers : LiteFinance GrandCapital

2025.12.08 02:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fundamental Hunter Aggressive
30 USD al mes
70%
0
0
USD
38K
USD
13
100%
1 413
71%
91%
1.72
10.67
USD
43%
1:500
