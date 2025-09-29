- Incremento
Total de Trades:
1 413
Transacciones Rentables:
1 005 (71.12%)
Transacciones Irrentables:
408 (28.87%)
Mejor transacción:
1 071.72 USD
Peor transacción:
-498.34 USD
Beneficio Bruto:
35 996.47 USD (130 786 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 919.36 USD (122 225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (147.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 157.83 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
90.96%
Carga máxima del depósito:
24.47%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
158
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
7.25
Transacciones Largas:
997 (70.56%)
Transacciones Cortas:
416 (29.44%)
Factor de Beneficio:
1.72
Beneficio Esperado:
10.67 USD
Beneficio medio:
35.82 USD
Pérdidas medias:
-51.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 968.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 079.12 USD (7)
Crecimiento al mes:
25.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.12 USD
Máxima:
2 079.12 USD (7.58%)
Reducción relativa:
De balance:
6.96% (2 079.12 USD)
De fondos:
42.68% (11 560.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|196
|GBPUSD
|164
|EURUSD
|148
|EURJPY
|148
|GBPCAD
|136
|AUDUSD
|135
|USDCAD
|118
|USDJPY
|109
|AUDCAD
|101
|NZDUSD
|93
|AUDNZD
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|2.5K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.7K
|EURJPY
|1.2K
|GBPCAD
|1.5K
|AUDUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|USDJPY
|1.1K
|AUDCAD
|1.3K
|NZDUSD
|786
|AUDNZD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|2.5K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|3.3K
|EURJPY
|-1.5K
|GBPCAD
|-2.3K
|AUDUSD
|594
|USDCAD
|-441
|USDJPY
|-1.7K
|AUDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|-3K
|AUDNZD
|4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +1 071.72 USD
Peor transacción: -498 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +147.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 968.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FusionMarkets-Demo
|0.06 × 475
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 844
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.44 × 1361
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
FXCM-CADReal01
|0.95 × 21
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
|
Axi-US02-Live
|1.37 × 5139
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
✅ Powered by Fundamental Hunter EA
⚠️ default setting.
https://www.mql5.com/en/market/product/82722
🔰 Recommended balance is more than 20K and if you have lower balance, use micro/nano/cent account instead.
📌 Recommended Brokers : LiteFinance | GrandCapital
