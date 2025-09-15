- Büyüme
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
18 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.00%)
En iyi işlem:
141.17 USD
En kötü işlem:
-74.85 USD
Brüt kâr:
729.58 USD (16 857 pips)
Brüt zarar:
-138.97 USD (2 259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (659.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
659.52 USD (17)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
26.08%
Maks. mevduat yükü:
4.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
4.33
Alış işlemleri:
16 (80.00%)
Satış işlemleri:
4 (20.00%)
Kâr faktörü:
5.25
Beklenen getiri:
29.53 USD
Ortalama kâr:
40.53 USD
Ortalama zarar:
-69.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-135.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.96 USD (2)
Aylık büyüme:
45.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
136.52 USD (11.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.97% (136.38 USD)
Varlığa göre:
10.61% (145.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|XAUEUR
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|256
|XAUEUR
|334
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.3K
|XAUEUR
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +141.17 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +659.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3428
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
45%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
3
100%
20
90%
26%
5.24
29.53
USD
USD
11%
1:500