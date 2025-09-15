СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Prometheus and Hephaestus
Evgenii Aksenov

Prometheus and Hephaestus

Evgenii Aksenov
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 219%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
203
Прибыльных трейдов:
159 (78.32%)
Убыточных трейдов:
44 (21.67%)
Лучший трейд:
253.46 USD
Худший трейд:
-420.39 USD
Общая прибыль:
6 904.05 USD (199 850 pips)
Общий убыток:
-5 550.21 USD (129 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (659.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 042.85 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
31.79%
Макс. загрузка депозита:
14.47%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
140 (68.97%)
Коротких трейдов:
63 (31.03%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
6.67 USD
Средняя прибыль:
43.42 USD
Средний убыток:
-126.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-891.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-891.35 USD (4)
Прирост в месяц:
-15.96%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.06 USD
Максимальная:
1 154.90 USD (45.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.84% (1 154.72 USD)
По эквити:
34.86% (448.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUEUR 114
XAUUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUEUR 1.3K
XAUUSD 26
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUEUR 55K
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +253.46 USD
Худший трейд: -420 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +659.52 USD
Макс. убыток в серии: -891.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Нет отзывов
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.25 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 06:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
