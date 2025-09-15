- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
203
Прибыльных трейдов:
159 (78.32%)
Убыточных трейдов:
44 (21.67%)
Лучший трейд:
253.46 USD
Худший трейд:
-420.39 USD
Общая прибыль:
6 904.05 USD (199 850 pips)
Общий убыток:
-5 550.21 USD (129 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (659.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 042.85 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
31.79%
Макс. загрузка депозита:
14.47%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
140 (68.97%)
Коротких трейдов:
63 (31.03%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
6.67 USD
Средняя прибыль:
43.42 USD
Средний убыток:
-126.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-891.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-891.35 USD (4)
Прирост в месяц:
-15.96%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.06 USD
Максимальная:
1 154.90 USD (45.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.84% (1 154.72 USD)
По эквити:
34.86% (448.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|114
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUEUR
|1.3K
|XAUUSD
|26
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUEUR
|55K
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +253.46 USD
Худший трейд: -420 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +659.52 USD
Макс. убыток в серии: -891.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 92...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
219%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
16
100%
203
78%
32%
1.24
6.67
USD
USD
51%
1:500