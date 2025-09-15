- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
141.17 USD
Worst Trade:
-74.85 USD
Profitto lordo:
729.58 USD (16 857 pips)
Perdita lorda:
-138.97 USD (2 259 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (659.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
659.52 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
26.08%
Massimo carico di deposito:
4.52%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
4.33
Long Trade:
16 (80.00%)
Short Trade:
4 (20.00%)
Fattore di profitto:
5.25
Profitto previsto:
29.53 USD
Profitto medio:
40.53 USD
Perdita media:
-69.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-135.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.96 USD (2)
Crescita mensile:
45.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
136.52 USD (11.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.97% (136.38 USD)
Per equità:
10.61% (145.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|XAUEUR
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|256
|XAUEUR
|334
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.3K
|XAUEUR
|8.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +141.17 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +659.52 USD
Massima perdita consecutiva: -135.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3428
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
86 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
45%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
3
100%
20
90%
26%
5.24
29.53
USD
USD
11%
1:500