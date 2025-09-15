SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Prometheus and Hephaestus
Evgenii Aksenov

Prometheus and Hephaestus

Evgenii Aksenov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 196%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
202
Gewinntrades:
158 (78.21%)
Verlusttrades:
44 (21.78%)
Bester Trade:
253.46 USD
Schlechtester Trade:
-420.39 USD
Bruttoprofit:
6 791.71 USD (196 665 pips)
Bruttoverlust:
-5 550.21 USD (129 227 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (659.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 042.85 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
29.22%
Max deposit load:
14.47%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
140 (69.31%)
Short-Positionen:
62 (30.69%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
6.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-126.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-891.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-891.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-21.85%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
153.06 USD
Maximaler:
1 154.90 USD (45.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.84% (1 154.72 USD)
Kapital:
34.86% (448.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUEUR 113
XAUUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUEUR 1.2K
XAUUSD 26
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUEUR 52K
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +253.46 USD
Schlechtester Trade: -420 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +659.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -891.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.25 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 06:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Prometheus and Hephaestus
999 USD pro Monat
196%
0
0
USD
1.5K
USD
16
100%
202
78%
29%
1.22
6.15
USD
51%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.