シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Prometheus and Hephaestus
Evgenii Aksenov

Prometheus and Hephaestus

Evgenii Aksenov
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 337%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
197
利益トレード:
156 (79.18%)
損失トレード:
41 (20.81%)
ベストトレード:
253.46 USD
最悪のトレード:
-321.71 USD
総利益:
6 687.67 USD (194 405 pips)
総損失:
-4 742.07 USD (114 425 pips)
最大連続の勝ち:
17 (659.52 USD)
最大連続利益:
1 042.85 USD (14)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
13.79%
最大入金額:
14.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
136 (69.04%)
短いトレード:
61 (30.96%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
9.88 USD
平均利益:
42.87 USD
平均損失:
-115.66 USD
最大連続の負け:
4 (-891.35 USD)
最大連続損失:
-891.35 USD (4)
月間成長:
25.18%
年間予想:
305.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
153.06 USD
最大の:
1 154.90 USD (45.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.84% (1 154.72 USD)
エクイティによる:
34.86% (448.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUEUR 108
XAUUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUEUR 1.9K
XAUUSD 26
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUEUR 65K
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +253.46 USD
最悪のトレード: -322 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +659.52 USD
最大連続損失: -891.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29512
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 00:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.25 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 06:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Prometheus and Hephaestus
999 USD/月
337%
0
0
USD
2.2K
USD
16
100%
197
79%
14%
1.41
9.88
USD
51%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください