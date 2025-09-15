- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
197
利益トレード:
156 (79.18%)
損失トレード:
41 (20.81%)
ベストトレード:
253.46 USD
最悪のトレード:
-321.71 USD
総利益:
6 687.67 USD (194 405 pips)
総損失:
-4 742.07 USD (114 425 pips)
最大連続の勝ち:
17 (659.52 USD)
最大連続利益:
1 042.85 USD (14)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
13.79%
最大入金額:
14.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
136 (69.04%)
短いトレード:
61 (30.96%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
9.88 USD
平均利益:
42.87 USD
平均損失:
-115.66 USD
最大連続の負け:
4 (-891.35 USD)
最大連続損失:
-891.35 USD (4)
月間成長:
25.18%
年間予想:
305.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
153.06 USD
最大の:
1 154.90 USD (45.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.84% (1 154.72 USD)
エクイティによる:
34.86% (448.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|108
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUEUR
|1.9K
|XAUUSD
|26
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUEUR
|65K
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +253.46 USD
最悪のトレード: -322 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +659.52 USD
最大連続損失: -891.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29512
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
レビューなし
