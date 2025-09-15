SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Prometheus and Hephaestus
Evgenii Aksenov

Prometheus and Hephaestus

Evgenii Aksenov
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 337%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
197
Negociações com lucro:
156 (79.18%)
Negociações com perda:
41 (20.81%)
Melhor negociação:
253.46 USD
Pior negociação:
-321.71 USD
Lucro bruto:
6 687.67 USD (194 405 pips)
Perda bruta:
-4 742.07 USD (114 425 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (659.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 042.85 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
13.79%
Depósito máximo carregado:
14.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
136 (69.04%)
Negociações curtas:
61 (30.96%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
9.88 USD
Lucro médio:
42.87 USD
Perda média:
-115.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-891.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-891.35 USD (4)
Crescimento mensal:
25.18%
Previsão anual:
305.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
153.06 USD
Máximo:
1 154.90 USD (45.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.84% (1 154.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.86% (448.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUEUR 108
XAUUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUEUR 1.9K
XAUUSD 26
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUEUR 65K
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +253.46 USD
Pior negociação: -322 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +659.52 USD
Máxima perda consecutiva: -891.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29512
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 00:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.25 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 06:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Prometheus and Hephaestus
999 USD por mês
337%
0
0
USD
2.2K
USD
16
100%
197
79%
14%
1.41
9.88
USD
51%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.