- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
197
Negociações com lucro:
156 (79.18%)
Negociações com perda:
41 (20.81%)
Melhor negociação:
253.46 USD
Pior negociação:
-321.71 USD
Lucro bruto:
6 687.67 USD (194 405 pips)
Perda bruta:
-4 742.07 USD (114 425 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (659.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 042.85 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
13.79%
Depósito máximo carregado:
14.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
136 (69.04%)
Negociações curtas:
61 (30.96%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
9.88 USD
Lucro médio:
42.87 USD
Perda média:
-115.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-891.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-891.35 USD (4)
Crescimento mensal:
25.18%
Previsão anual:
305.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
153.06 USD
Máximo:
1 154.90 USD (45.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.84% (1 154.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.86% (448.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|108
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUEUR
|1.9K
|XAUUSD
|26
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUEUR
|65K
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +253.46 USD
Pior negociação: -322 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +659.52 USD
Máxima perda consecutiva: -891.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29512
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
