Evgenii Aksenov

Prometheus and Hephaestus

Evgenii Aksenov
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 337%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
197
Transacciones Rentables:
156 (79.18%)
Transacciones Irrentables:
41 (20.81%)
Mejor transacción:
253.46 USD
Peor transacción:
-321.71 USD
Beneficio Bruto:
6 687.67 USD (194 405 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 742.07 USD (114 425 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (659.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 042.85 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
13.79%
Carga máxima del depósito:
14.47%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
1.68
Transacciones Largas:
136 (69.04%)
Transacciones Cortas:
61 (30.96%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
9.88 USD
Beneficio medio:
42.87 USD
Pérdidas medias:
-115.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-891.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-891.35 USD (4)
Crecimiento al mes:
25.18%
Pronóstico anual:
305.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
153.06 USD
Máxima:
1 154.90 USD (45.73%)
Reducción relativa:
De balance:
50.84% (1 154.72 USD)
De fondos:
34.86% (448.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUEUR 108
XAUUSD 89
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUEUR 1.9K
XAUUSD 26
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUEUR 65K
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +253.46 USD
Peor transacción: -322 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +659.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -891.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29512
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
No hay comentarios
2025.12.26 00:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.25 04:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 06:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 12:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
