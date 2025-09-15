El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 ICMarketsSC-MT5 1.11 × 3432 Exness-MT5Real8 1.32 × 451 ICMarketsAU-Live 1.46 × 224 BlueberryMarkets-Live 1.74 × 217 Exness-MT5Real9 1.79 × 39 FXPIG-Server 1.87 × 47 ThreeTrader-Live 2.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 2.03 × 32 Exness-MT5Real15 2.37 × 877 Exness-MT5Real12 2.44 × 18 ICMarketsSC-MT5-2 2.63 × 29512 Exness-MT5Real 2.68 × 98 otros 92... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada