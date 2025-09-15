- 자본
- 축소
트레이드:
218
이익 거래:
171 (78.44%)
손실 거래:
47 (21.56%)
최고의 거래:
465.75 USD
최악의 거래:
-420.39 USD
총 수익:
7 819.94 USD (210 925 pips)
총 손실:
-5 859.90 USD (135 595 pips)
연속 최대 이익:
17 (659.52 USD)
연속 최대 이익:
1 042.85 USD (14)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
26.82%
최대 입금량:
31.63%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
152 (69.72%)
숏(주식차입매도):
66 (30.28%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
8.99 USD
평균 이익:
45.73 USD
평균 손실:
-124.68 USD
연속 최대 손실:
4 (-891.35 USD)
연속 최대 손실:
-891.35 USD (4)
월별 성장률:
73.59%
연간 예측:
892.94%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
153.06 USD
최대한의:
1 154.90 USD (45.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.84% (1 154.72 USD)
자본금별:
34.86% (448.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|119
|XAUUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUEUR
|1.5K
|XAUUSD
|473
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUEUR
|60K
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +465.75 USD
최악의 거래: -420 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +659.52 USD
연속 최대 손실: -891.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29527
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
340%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
17
98%
218
78%
27%
1.33
8.99
USD
USD
51%
1:500