- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
196
盈利交易:
156 (79.59%)
亏损交易:
40 (20.41%)
最好交易:
253.46 USD
最差交易:
-321.71 USD
毛利:
6 687.67 USD (194 405 pips)
毛利亏损:
-4 598.66 USD (112 389 pips)
最大连续赢利:
17 (659.52 USD)
最大连续盈利:
1 042.85 USD (14)
夏普比率:
0.16
交易活动:
3.29%
最大入金加载:
14.47%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.81
长期交易:
135 (68.88%)
短期交易:
61 (31.12%)
利润因子:
1.45
预期回报:
10.66 USD
平均利润:
42.87 USD
平均损失:
-114.97 USD
最大连续失误:
4 (-891.35 USD)
最大连续亏损:
-891.35 USD (4)
每月增长:
43.07%
年度预测:
522.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
153.06 USD
最大值:
1 154.90 USD (45.73%)
相对跌幅:
结余:
50.84% (1 154.72 USD)
净值:
34.86% (448.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUEUR
|108
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUEUR
|1.9K
|XAUUSD
|169
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUEUR
|65K
|XAUUSD
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +253.46 USD
最差交易: -322 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +659.52 USD
最大连续亏损: -891.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29506
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
