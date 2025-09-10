- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
53 (67.94%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (32.05%)
En iyi işlem:
8.99 USD
En kötü işlem:
-19.83 USD
Brüt kâr:
209.87 USD (210 059 pips)
Brüt zarar:
-152.98 USD (151 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (52.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.79 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
13.10%
Maks. mevduat yükü:
13.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
36 (46.15%)
Satış işlemleri:
42 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-6.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-54.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.55 USD (5)
Aylık büyüme:
11.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
65.92 USD (11.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.31% (65.92 USD)
Varlığa göre:
16.17% (94.25 USD)
Dağılım
Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|

|

|

Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|57
|

|

|

Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|58K
|

|

|

- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.99 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +52.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.


