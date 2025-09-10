SinaisSeções
Mingze Yang

PR X

Mingze Yang
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD por mês
crescimento desde 2025 122%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 522
Negociações com lucro:
966 (63.46%)
Negociações com perda:
556 (36.53%)
Melhor negociação:
14.77 USD
Pior negociação:
-25.53 USD
Lucro bruto:
3 842.50 USD (3 840 839 pips)
Perda bruta:
-3 231.53 USD (3 229 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (73.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.58 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
7.74%
Depósito máximo carregado:
13.28%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
2.29
Negociações longas:
624 (41.00%)
Negociações curtas:
898 (59.00%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
3.98 USD
Perda média:
-5.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-126.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.25 USD (9)
Crescimento mensal:
52.94%
Previsão anual:
642.31%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
266.65 USD (29.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.03% (266.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.61% (178.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1522
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 611
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 611K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.77 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +73.85 USD
Máxima perda consecutiva: -126.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
Sem comentários
2026.01.14 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 00:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 08:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.