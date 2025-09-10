- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 522
Negociações com lucro:
966 (63.46%)
Negociações com perda:
556 (36.53%)
Melhor negociação:
14.77 USD
Pior negociação:
-25.53 USD
Lucro bruto:
3 842.50 USD (3 840 839 pips)
Perda bruta:
-3 231.53 USD (3 229 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (73.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.58 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
7.74%
Depósito máximo carregado:
13.28%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
2.29
Negociações longas:
624 (41.00%)
Negociações curtas:
898 (59.00%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
3.98 USD
Perda média:
-5.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-126.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.25 USD (9)
Crescimento mensal:
52.94%
Previsão anual:
642.31%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
266.65 USD (29.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.03% (266.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.61% (178.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|611
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|611K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.77 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +73.85 USD
Máxima perda consecutiva: -126.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
375 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
55 USD por mês
122%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
18
0%
1 522
63%
8%
1.18
0.40
USD
USD
29%
1:500