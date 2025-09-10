- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 530
利益トレード:
968 (63.26%)
損失トレード:
562 (36.73%)
ベストトレード:
14.77 USD
最悪のトレード:
-25.53 USD
総利益:
3 845.51 USD (3 843 838 pips)
総損失:
-3 288.37 USD (3 286 259 pips)
最大連続の勝ち:
18 (73.85 USD)
最大連続利益:
83.58 USD (17)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
7.74%
最大入金額:
13.28%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
2.09
長いトレード:
624 (40.78%)
短いトレード:
906 (59.22%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
3.97 USD
平均損失:
-5.85 USD
最大連続の負け:
12 (-126.17 USD)
最大連続損失:
-139.25 USD (9)
月間成長:
45.53%
年間予想:
552.40%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
266.65 USD (29.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.03% (266.65 USD)
エクイティによる:
21.61% (178.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1530
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|557
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|558K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.77 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +73.85 USD
最大連続損失: -126.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
