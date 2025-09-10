SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PR X
Mingze Yang

PR X

Mingze Yang
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD al mes
incremento desde 2025 105%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 539
Transacciones Rentables:
971 (63.09%)
Transacciones Irrentables:
568 (36.91%)
Mejor transacción:
14.77 USD
Peor transacción:
-25.53 USD
Beneficio Bruto:
3 857.91 USD (3 856 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 334.51 USD (3 332 372 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (73.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
83.58 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
7.74%
Carga máxima del depósito:
13.28%
Último trade:
26 minutos
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
1.96
Transacciones Largas:
632 (41.07%)
Transacciones Cortas:
907 (58.93%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.34 USD
Beneficio medio:
3.97 USD
Pérdidas medias:
-5.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-126.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-139.25 USD (9)
Crecimiento al mes:
44.24%
Pronóstico anual:
536.73%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
266.65 USD (29.03%)
Reducción relativa:
De balance:
29.03% (266.65 USD)
De fondos:
21.61% (178.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1539
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 523
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 524K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.77 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +73.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -126.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
otros 375...
No hay comentarios
2026.01.14 19:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 00:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 08:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PR X
55 USD al mes
105%
0
0
USD
1K
USD
19
0%
1 539
63%
8%
1.15
0.34
USD
29%
1:500
