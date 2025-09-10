SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PR X
Mingze Yang

PR X

Mingze Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 55 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 111%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 530
Gewinntrades:
968 (63.26%)
Verlusttrades:
562 (36.73%)
Bester Trade:
14.77 USD
Schlechtester Trade:
-25.53 USD
Bruttoprofit:
3 845.51 USD (3 843 838 pips)
Bruttoverlust:
-3 288.37 USD (3 286 259 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (73.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
83.58 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
7.74%
Max deposit load:
13.28%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
61
Durchschn. Haltezeit:
30 Minuten
Erholungsfaktor:
2.09
Long-Positionen:
624 (40.78%)
Short-Positionen:
906 (59.22%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-126.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-139.25 USD (9)
Wachstum pro Monat :
45.53%
Jahresprognose:
552.40%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
266.65 USD (29.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.03% (266.65 USD)
Kapital:
21.61% (178.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1530
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 557
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 558K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.77 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -126.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
noch 375 ...
Keine Bewertungen
2026.01.14 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 00:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 08:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.