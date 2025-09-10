- 자본
- 축소
트레이드:
1 539
이익 거래:
971 (63.09%)
손실 거래:
568 (36.91%)
최고의 거래:
14.77 USD
최악의 거래:
-25.53 USD
총 수익:
3 857.91 USD (3 856 239 pips)
총 손실:
-3 334.51 USD (3 332 372 pips)
연속 최대 이익:
18 (73.85 USD)
연속 최대 이익:
83.58 USD (17)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
7.74%
최대 입금량:
13.28%
최근 거래:
33 분 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
1.96
롱(주식매수):
632 (41.07%)
숏(주식차입매도):
907 (58.93%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.34 USD
평균 이익:
3.97 USD
평균 손실:
-5.87 USD
연속 최대 손실:
12 (-126.17 USD)
연속 최대 손실:
-139.25 USD (9)
월별 성장률:
44.24%
연간 예측:
536.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
266.65 USD (29.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.03% (266.65 USD)
자본금별:
21.61% (178.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1539
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|523
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|524K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.77 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +73.85 USD
연속 최대 손실: -126.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 55 USD
105%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
19
0%
1 539
63%
8%
1.15
0.34
USD
USD
29%
1:500