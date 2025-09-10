시그널섹션
Mingze Yang

PR X

Mingze Yang
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 55 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 105%
Weltrade-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 539
이익 거래:
971 (63.09%)
손실 거래:
568 (36.91%)
최고의 거래:
14.77 USD
최악의 거래:
-25.53 USD
총 수익:
3 857.91 USD (3 856 239 pips)
총 손실:
-3 334.51 USD (3 332 372 pips)
연속 최대 이익:
18 (73.85 USD)
연속 최대 이익:
83.58 USD (17)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
7.74%
최대 입금량:
13.28%
최근 거래:
33 분 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
1.96
롱(주식매수):
632 (41.07%)
숏(주식차입매도):
907 (58.93%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.34 USD
평균 이익:
3.97 USD
평균 손실:
-5.87 USD
연속 최대 손실:
12 (-126.17 USD)
연속 최대 손실:
-139.25 USD (9)
월별 성장률:
44.24%
연간 예측:
536.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
266.65 USD (29.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.03% (266.65 USD)
자본금별:
21.61% (178.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1539
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 523
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 524K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +14.77 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +73.85 USD
연속 최대 손실: -126.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
375 더...
리뷰 없음
2026.01.14 19:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 00:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 08:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
