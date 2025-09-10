- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
53 (67.94%)
Loss Trade:
25 (32.05%)
Best Trade:
8.99 USD
Worst Trade:
-19.83 USD
Profitto lordo:
209.87 USD (210 059 pips)
Perdita lorda:
-152.98 USD (151 928 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (52.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.79 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
13.10%
Massimo carico di deposito:
13.28%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
36 (46.15%)
Short Trade:
42 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
3.96 USD
Perdita media:
-6.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-54.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.55 USD (5)
Crescita mensile:
11.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
65.92 USD (11.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.31% (65.92 USD)
Per equità:
16.17% (94.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|58K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.99 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +52.79 USD
Massima perdita consecutiva: -54.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
