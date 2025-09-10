- 成长
交易:
1 522
盈利交易:
966 (63.46%)
亏损交易:
556 (36.53%)
最好交易:
14.77 USD
最差交易:
-25.53 USD
毛利:
3 842.50 USD (3 840 839 pips)
毛利亏损:
-3 231.53 USD (3 229 410 pips)
最大连续赢利:
18 (73.85 USD)
最大连续盈利:
83.58 USD (17)
夏普比率:
0.07
交易活动:
7.74%
最大入金加载:
13.28%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
65
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
2.29
长期交易:
624 (41.00%)
短期交易:
898 (59.00%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
3.98 USD
平均损失:
-5.81 USD
最大连续失误:
12 (-126.17 USD)
最大连续亏损:
-139.25 USD (9)
每月增长:
52.94%
年度预测:
642.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
266.65 USD (29.03%)
相对跌幅:
结余:
29.03% (266.65 USD)
净值:
21.61% (178.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1522
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|611
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|611K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.77 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +73.85 USD
最大连续亏损: -126.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
122%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
18
0%
1 522
63%
8%
1.18
0.40
USD
USD
29%
1:500