Mingze Yang

PR X

Mingze Yang
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 111%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 530
Прибыльных трейдов:
968 (63.26%)
Убыточных трейдов:
562 (36.73%)
Лучший трейд:
14.77 USD
Худший трейд:
-25.53 USD
Общая прибыль:
3 845.51 USD (3 843 838 pips)
Общий убыток:
-3 288.37 USD (3 286 259 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (73.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.58 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
7.74%
Макс. загрузка депозита:
13.28%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
624 (40.78%)
Коротких трейдов:
906 (59.22%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
3.97 USD
Средний убыток:
-5.85 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-126.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.25 USD (9)
Прирост в месяц:
45.53%
Годовой прогноз:
552.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
266.65 USD (29.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.03% (266.65 USD)
По эквити:
21.61% (178.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1530
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 557
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 558K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.77 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +73.85 USD
Макс. убыток в серии: -126.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
еще 375...
Нет отзывов
2026.01.14 19:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 00:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 08:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 08:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 12:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 13:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PR X
55 USD в месяц
111%
0
0
USD
1.1K
USD
18
0%
1 530
63%
8%
1.16
0.36
USD
29%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.