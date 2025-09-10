- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 530
Прибыльных трейдов:
968 (63.26%)
Убыточных трейдов:
562 (36.73%)
Лучший трейд:
14.77 USD
Худший трейд:
-25.53 USD
Общая прибыль:
3 845.51 USD (3 843 838 pips)
Общий убыток:
-3 288.37 USD (3 286 259 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (73.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.58 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
7.74%
Макс. загрузка депозита:
13.28%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
624 (40.78%)
Коротких трейдов:
906 (59.22%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
3.97 USD
Средний убыток:
-5.85 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-126.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-139.25 USD (9)
Прирост в месяц:
45.53%
Годовой прогноз:
552.40%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
266.65 USD (29.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.03% (266.65 USD)
По эквити:
21.61% (178.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1530
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|557
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|558K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.77 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +73.85 USD
Макс. убыток в серии: -126.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
111%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
18
0%
1 530
63%
8%
1.16
0.36
USD
USD
29%
1:500