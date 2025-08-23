SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lhandix Scalper
Allan Aparece Ninal

Lhandix Scalper

Allan Aparece Ninal
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
98 (79.03%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (20.97%)
En iyi işlem:
14.35 USD
En kötü işlem:
-11.16 USD
Brüt kâr:
131.37 USD (11 626 pips)
Brüt zarar:
-100.50 USD (6 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (12.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.79 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
89.38%
Maks. mevduat yükü:
13.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
58 (46.77%)
Satış işlemleri:
66 (53.23%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
1.34 USD
Ortalama zarar:
-3.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-17.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.79 USD (6)
Aylık büyüme:
7.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.27 USD (9.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.63% (34.27 USD)
Varlığa göre:
26.22% (84.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 28
XAUUSD 28
USDCHF 12
AUDUSD 12
EURUSD 7
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 34
XAUUSD -22
USDCHF 7
AUDUSD 11
EURUSD 4
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.7K
XAUUSD -604
USDCHF 665
AUDUSD 1.1K
EURUSD 378
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.35 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +12.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Strategy: Scalping
No grid, no martingale

AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD,  AUDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, 

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.23 07:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 07:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 07:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 07:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
