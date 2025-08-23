SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DailyScalper
Allan Aparece Ninal

DailyScalper

Allan Aparece Ninal
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 309%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
767
Transacciones Rentables:
646 (84.22%)
Transacciones Irrentables:
121 (15.78%)
Mejor transacción:
199.20 USD
Peor transacción:
-20.74 USD
Beneficio Bruto:
1 076.30 USD (89 521 pips)
Pérdidas Brutas:
-464.91 USD (39 978 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
85 (54.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
199.20 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
85.78%
Carga máxima del depósito:
107.71%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
162
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
7.72
Transacciones Largas:
588 (76.66%)
Transacciones Cortas:
179 (23.34%)
Factor de Beneficio:
2.32
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
1.67 USD
Pérdidas medias:
-3.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-79.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.15 USD (9)
Crecimiento al mes:
193.50%
Pronóstico anual:
2 347.77%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
79.15 USD (17.96%)
Reducción relativa:
De balance:
18.00% (79.15 USD)
De fondos:
37.73% (189.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 474
GBPUSD 92
EURUSD 60
USDCHF 54
AUDUSD 50
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 528
GBPUSD 58
EURUSD 14
USDCHF 7
AUDUSD 7
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 39K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2.1K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +199.20 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +54.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Precision Gold Trading Strategy
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital

Recommended Minimum Balance: $500

No hay comentarios
2025.12.26 05:05 2025.12.26 05:05:28  

December 15 - December 19 Profit: +66.35%

2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.13 06:13 2025.12.13 06:13:24  

December 8 - December 12 Profit: +26.08%

2025.12.13 06:12 2025.12.13 06:12:57  

December 1 - December 5 Profit: +2%

2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 03:03 2025.11.29 03:03:20  

November 24 - November 28 Profit: +1.52%

2025.11.29 03:02 2025.11.29 03:02:47  

November 17 - November 21 Profit: +0.79%

2025.11.15 04:14 2025.11.15 04:14:11  

November 10 - November 14 Profit: +2.93%

2025.11.09 01:00 2025.11.09 01:00:38  

November 3 - November 7 Profit: +3.60%

2025.11.06 19:11 2025.11.06 19:11:36  

October 26 - October 31 Profit: +3.12%

2025.11.03 23:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 03:23 2025.10.27 03:23:31  

October 20 - October 24 Profit: +3.92%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:52  

October 13 - October 17 Profit: +3.44%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:47  

October 06 - October 10 Profit: +4.49%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:39  

September 29 - October 03 Profit: +1.40%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:29  

September 22 - September 26 Profit: -5.82%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:17  

September 15 - September 19 Profit: +1.07%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:06  

September 08 - September 12 Profit: +9.45%

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DailyScalper
30 USD al mes
309%
0
0
USD
510
USD
18
98%
767
84%
86%
2.31
0.80
USD
38%
1:500
