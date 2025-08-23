SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / DailyScalper
Allan Aparece Ninal

DailyScalper

Allan Aparece Ninal
0 reviews
Reliability
18 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 262%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
697
Profit Trades:
586 (84.07%)
Loss Trades:
111 (15.93%)
Best trade:
199.20 USD
Worst trade:
-20.48 USD
Gross Profit:
957.23 USD (77 351 pips)
Gross Loss:
-405.03 USD (34 045 pips)
Maximum consecutive wins:
85 (54.28 USD)
Maximal consecutive profit:
199.20 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
87.97%
Max deposit load:
107.71%
Latest trade:
25 minutes ago
Trades per week:
216
Avg holding time:
18 hours
Recovery Factor:
6.98
Long Trades:
518 (74.32%)
Short Trades:
179 (25.68%)
Profit Factor:
2.36
Expected Payoff:
0.79 USD
Average Profit:
1.63 USD
Average Loss:
-3.65 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-79.15 USD)
Maximal consecutive loss:
-79.15 USD (9)
Monthly growth:
159.47%
Annual Forecast:
1 934.88%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
79.15 USD (17.96%)
Relative drawdown:
By Balance:
18.00% (79.15 USD)
By Equity:
37.73% (189.20 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 404
GBPUSD 92
EURUSD 60
USDCHF 54
AUDUSD 50
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 469
GBPUSD 58
EURUSD 14
USDCHF 7
AUDUSD 7
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2.1K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +199.20 USD
Worst trade: -20 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +54.28 USD
Maximal consecutive loss: -79.15 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "LiteFinanceVC-Live-03" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Precision Gold Trading Strategy
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital

Recommended Minimum Balance: $500

No reviews
2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.13 06:13 2025.12.13 06:13:24  

December 8 - December 12 Profit: +26.08%

2025.12.13 06:12 2025.12.13 06:12:57  

December 1 - December 5 Profit: +2%

2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 03:03 2025.11.29 03:03:20  

November 24 - November 28 Profit: +1.52%

2025.11.29 03:02 2025.11.29 03:02:47  

November 17 - November 21 Profit: +0.79%

2025.11.15 04:14 2025.11.15 04:14:11  

November 10 - November 14 Profit: +2.93%

2025.11.09 01:00 2025.11.09 01:00:38  

November 3 - November 7 Profit: +3.60%

2025.11.06 19:11 2025.11.06 19:11:36  

October 26 - October 31 Profit: +3.12%

2025.11.03 23:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 03:23 2025.10.27 03:23:31  

October 20 - October 24 Profit: +3.92%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:52  

October 13 - October 17 Profit: +3.44%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:47  

October 06 - October 10 Profit: +4.49%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:39  

September 29 - October 03 Profit: +1.40%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:29  

September 22 - September 26 Profit: -5.82%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:17  

September 15 - September 19 Profit: +1.07%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:06  

September 08 - September 12 Profit: +9.45%

2025.10.18 09:31 2025.10.18 09:31:53  

September 01 - September 05 Profit: +2.96%

