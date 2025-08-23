СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DailyScalper
Allan Aparece Ninal

DailyScalper

Allan Aparece Ninal
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 284%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
730
Прибыльных трейдов:
613 (83.97%)
Убыточных трейдов:
117 (16.03%)
Лучший трейд:
199.20 USD
Худший трейд:
-20.74 USD
Общая прибыль:
1 031.21 USD (84 867 pips)
Общий убыток:
-451.16 USD (38 624 pips)
Макс. серия выигрышей:
85 (54.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.20 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
87.97%
Макс. загрузка депозита:
107.71%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
216
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
7.33
Длинных трейдов:
551 (75.48%)
Коротких трейдов:
179 (24.52%)
Профит фактор:
2.29
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.68 USD
Средний убыток:
-3.86 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-79.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.15 USD (9)
Прирост в месяц:
175.48%
Годовой прогноз:
2 129.15%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
79.15 USD (17.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.00% (79.15 USD)
По эквити:
37.73% (189.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 437
GBPUSD 92
EURUSD 60
USDCHF 54
AUDUSD 50
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 497
GBPUSD 58
EURUSD 14
USDCHF 7
AUDUSD 7
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2.1K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.20 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +54.28 USD
Макс. убыток в серии: -79.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Precision Gold Trading Strategy
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital

Recommended Minimum Balance: $500

Нет отзывов
2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.13 06:13 2025.12.13 06:13:24  

December 8 - December 12 Profit: +26.08%

2025.12.13 06:12 2025.12.13 06:12:57  

December 1 - December 5 Profit: +2%

2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 03:03 2025.11.29 03:03:20  

November 24 - November 28 Profit: +1.52%

2025.11.29 03:02 2025.11.29 03:02:47  

November 17 - November 21 Profit: +0.79%

2025.11.15 04:14 2025.11.15 04:14:11  

November 10 - November 14 Profit: +2.93%

2025.11.09 01:00 2025.11.09 01:00:38  

November 3 - November 7 Profit: +3.60%

2025.11.06 19:11 2025.11.06 19:11:36  

October 26 - October 31 Profit: +3.12%

2025.11.03 23:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 03:23 2025.10.27 03:23:31  

October 20 - October 24 Profit: +3.92%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:52  

October 13 - October 17 Profit: +3.44%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:47  

October 06 - October 10 Profit: +4.49%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:39  

September 29 - October 03 Profit: +1.40%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:29  

September 22 - September 26 Profit: -5.82%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:17  

September 15 - September 19 Profit: +1.07%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:06  

September 08 - September 12 Profit: +9.45%

2025.10.18 09:31 2025.10.18 09:31:53  

September 01 - September 05 Profit: +2.96%

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DailyScalper
30 USD в месяц
284%
0
0
USD
479
USD
18
98%
730
83%
88%
2.28
0.79
USD
38%
1:500
