Allan Aparece Ninal

DailyScalper

Allan Aparece Ninal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 326%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
792
Gewinntrades:
669 (84.46%)
Verlusttrades:
123 (15.53%)
Bester Trade:
199.20 USD
Schlechtester Trade:
-20.74 USD
Bruttoprofit:
1 108.60 USD (92 853 pips)
Bruttoverlust:
-476.03 USD (41 079 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
85 (54.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
199.20 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
85.78%
Max deposit load:
107.71%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
160
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
7.99
Long-Positionen:
613 (77.40%)
Short-Positionen:
179 (22.60%)
Profit-Faktor:
2.33
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-79.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-79.15 USD (9)
Wachstum pro Monat :
201.09%
Jahresprognose:
2 439.88%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
79.15 USD (17.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.00% (79.15 USD)
Kapital:
37.73% (189.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 499
GBPUSD 92
EURUSD 60
USDCHF 54
AUDUSD 50
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 550
GBPUSD 58
EURUSD 14
USDCHF 7
AUDUSD 7
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2.1K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +199.20 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -79.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Precision Gold Trading Strategy
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital

Recommended Minimum Balance: $500

Keine Bewertungen
2025.12.26 05:05 2025.12.26 05:05:28  

December 15 - December 19 Profit: +66.35%

2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.13 06:13 2025.12.13 06:13:24  

December 8 - December 12 Profit: +26.08%

2025.12.13 06:12 2025.12.13 06:12:57  

December 1 - December 5 Profit: +2%

2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 03:03 2025.11.29 03:03:20  

November 24 - November 28 Profit: +1.52%

2025.11.29 03:02 2025.11.29 03:02:47  

November 17 - November 21 Profit: +0.79%

2025.11.15 04:14 2025.11.15 04:14:11  

November 10 - November 14 Profit: +2.93%

2025.11.09 01:00 2025.11.09 01:00:38  

November 3 - November 7 Profit: +3.60%

2025.11.06 19:11 2025.11.06 19:11:36  

October 26 - October 31 Profit: +3.12%

2025.11.03 23:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 03:23 2025.10.27 03:23:31  

October 20 - October 24 Profit: +3.92%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:52  

October 13 - October 17 Profit: +3.44%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:47  

October 06 - October 10 Profit: +4.49%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:39  

September 29 - October 03 Profit: +1.40%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:29  

September 22 - September 26 Profit: -5.82%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:17  

September 15 - September 19 Profit: +1.07%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:06  

September 08 - September 12 Profit: +9.45%

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.