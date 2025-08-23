- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
731
盈利交易:
614 (83.99%)
亏损交易:
117 (16.01%)
最好交易:
199.20 USD
最差交易:
-20.74 USD
毛利:
1 032.06 USD (84 957 pips)
毛利亏损:
-451.16 USD (38 624 pips)
最大连续赢利:
85 (54.28 USD)
最大连续盈利:
199.20 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
85.78%
最大入金加载:
107.71%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
167
平均持有时间:
17 小时
采收率:
7.34
长期交易:
552 (75.51%)
短期交易:
179 (24.49%)
利润因子:
2.29
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-3.86 USD
最大连续失误:
9 (-79.15 USD)
最大连续亏损:
-79.15 USD (9)
每月增长:
175.97%
年度预测:
2 135.08%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
79.15 USD (17.96%)
相对跌幅:
结余:
18.00% (79.15 USD)
净值:
37.73% (189.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|438
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|60
|USDCHF
|54
|AUDUSD
|50
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDCHF
|5
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|AUDNZD
|3
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|498
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|14
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|-8
|USDCAD
|6
|AUDCHF
|0
|EURAUD
|0
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURNZD
|0
|GBPAUD
|1
|CADCHF
|-6
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.1K
|USDCHF
|1.2K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCAD
|-993
|USDCAD
|834
|AUDCHF
|37
|EURAUD
|92
|EURCAD
|218
|AUDNZD
|209
|EURNZD
|81
|GBPAUD
|171
|CADCHF
|-390
|NZDCHF
|108
|NZDCAD
|53
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.20 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +54.28 USD
最大连续亏损: -79.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Precision Gold Trading Strategy
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital
Recommended Minimum Balance: $500
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital
Recommended Minimum Balance: $500
没有评论
December 8 - December 12 Profit: +26.08%
December 1 - December 5 Profit: +2%
November 24 - November 28 Profit: +1.52%
November 17 - November 21 Profit: +0.79%
November 10 - November 14 Profit: +2.93%
November 3 - November 7 Profit: +3.60%
October 26 - October 31 Profit: +3.12%
October 20 - October 24 Profit: +3.92%
October 13 - October 17 Profit: +3.44%
October 06 - October 10 Profit: +4.49%
September 29 - October 03 Profit: +1.40%
September 22 - September 26 Profit: -5.82%
September 15 - September 19 Profit: +1.07%
September 08 - September 12 Profit: +9.45%
September 01 - September 05 Profit: +2.96%
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
285%
0
0
USD
USD
480
USD
USD
18
98%
731
83%
86%
2.28
0.79
USD
USD
38%
1:500