Allan Aparece Ninal

DailyScalper

Allan Aparece Ninal
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 285%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
731
盈利交易:
614 (83.99%)
亏损交易:
117 (16.01%)
最好交易:
199.20 USD
最差交易:
-20.74 USD
毛利:
1 032.06 USD (84 957 pips)
毛利亏损:
-451.16 USD (38 624 pips)
最大连续赢利:
85 (54.28 USD)
最大连续盈利:
199.20 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
85.78%
最大入金加载:
107.71%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
167
平均持有时间:
17 小时
采收率:
7.34
长期交易:
552 (75.51%)
短期交易:
179 (24.49%)
利润因子:
2.29
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-3.86 USD
最大连续失误:
9 (-79.15 USD)
最大连续亏损:
-79.15 USD (9)
每月增长:
175.97%
年度预测:
2 135.08%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
79.15 USD (17.96%)
相对跌幅:
结余:
18.00% (79.15 USD)
净值:
37.73% (189.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 438
GBPUSD 92
EURUSD 60
USDCHF 54
AUDUSD 50
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 498
GBPUSD 58
EURUSD 14
USDCHF 7
AUDUSD 7
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 36K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2.1K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +199.20 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +54.28 USD
最大连续亏损: -79.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Precision Gold Trading Strategy
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital

Recommended Minimum Balance: $500

2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.13 06:13 2025.12.13 06:13:24  

December 8 - December 12 Profit: +26.08%

2025.12.13 06:12 2025.12.13 06:12:57  

December 1 - December 5 Profit: +2%

2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 03:03 2025.11.29 03:03:20  

November 24 - November 28 Profit: +1.52%

2025.11.29 03:02 2025.11.29 03:02:47  

November 17 - November 21 Profit: +0.79%

2025.11.15 04:14 2025.11.15 04:14:11  

November 10 - November 14 Profit: +2.93%

2025.11.09 01:00 2025.11.09 01:00:38  

November 3 - November 7 Profit: +3.60%

2025.11.06 19:11 2025.11.06 19:11:36  

October 26 - October 31 Profit: +3.12%

2025.11.03 23:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 03:23 2025.10.27 03:23:31  

October 20 - October 24 Profit: +3.92%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:52  

October 13 - October 17 Profit: +3.44%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:47  

October 06 - October 10 Profit: +4.49%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:39  

September 29 - October 03 Profit: +1.40%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:29  

September 22 - September 26 Profit: -5.82%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:17  

September 15 - September 19 Profit: +1.07%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:06  

September 08 - September 12 Profit: +9.45%

2025.10.18 09:31 2025.10.18 09:31:53  

September 01 - September 05 Profit: +2.96%

