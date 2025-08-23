SegnaliSezioni
Allan Aparece Ninal

Lhandix Scalper

Allan Aparece Ninal
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
98 (79.03%)
Loss Trade:
26 (20.97%)
Best Trade:
14.35 USD
Worst Trade:
-11.16 USD
Profitto lordo:
131.37 USD (11 626 pips)
Perdita lorda:
-100.50 USD (6 083 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (12.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.79 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
89.38%
Massimo carico di deposito:
13.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
58 (46.77%)
Short Trade:
66 (53.23%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-3.87 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-17.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.79 USD (6)
Crescita mensile:
9.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.27 USD (9.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.63% (34.27 USD)
Per equità:
26.22% (84.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 28
XAUUSD 28
USDCHF 12
AUDUSD 12
EURUSD 7
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 34
XAUUSD -22
USDCHF 7
AUDUSD 11
EURUSD 4
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.7K
XAUUSD -604
USDCHF 665
AUDUSD 1.1K
EURUSD 378
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.35 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +12.26 USD
Massima perdita consecutiva: -17.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Strategy: Scalping
No grid, no martingale

AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD,  AUDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, 

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.23 07:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 07:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 07:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 07:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lhandix Scalper
30USD al mese
10%
0
0
USD
331
USD
5
100%
124
79%
89%
1.30
0.25
USD
26%
1:500
