SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / DailyScalper
Allan Aparece Ninal

DailyScalper

Allan Aparece Ninal
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 309%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
767
Negociações com lucro:
646 (84.22%)
Negociações com perda:
121 (15.78%)
Melhor negociação:
199.20 USD
Pior negociação:
-20.74 USD
Lucro bruto:
1 076.30 USD (89 521 pips)
Perda bruta:
-464.91 USD (39 978 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
85 (54.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.20 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
85.78%
Depósito máximo carregado:
107.71%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
162
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
7.72
Negociações longas:
588 (76.66%)
Negociações curtas:
179 (23.34%)
Fator de lucro:
2.32
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
1.67 USD
Perda média:
-3.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-79.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.15 USD (9)
Crescimento mensal:
193.50%
Previsão anual:
2 347.77%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
79.15 USD (17.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.00% (79.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.73% (189.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 474
GBPUSD 92
EURUSD 60
USDCHF 54
AUDUSD 50
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 528
GBPUSD 58
EURUSD 14
USDCHF 7
AUDUSD 7
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 39K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2.1K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +199.20 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +54.28 USD
Máxima perda consecutiva: -79.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Precision Gold Trading Strategy
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital

Recommended Minimum Balance: $500

Sem comentários
2025.12.26 05:05 2025.12.26 05:05:28  

December 15 - December 19 Profit: +66.35%

2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.13 06:13 2025.12.13 06:13:24  

December 8 - December 12 Profit: +26.08%

2025.12.13 06:12 2025.12.13 06:12:57  

December 1 - December 5 Profit: +2%

2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 03:03 2025.11.29 03:03:20  

November 24 - November 28 Profit: +1.52%

2025.11.29 03:02 2025.11.29 03:02:47  

November 17 - November 21 Profit: +0.79%

2025.11.15 04:14 2025.11.15 04:14:11  

November 10 - November 14 Profit: +2.93%

2025.11.09 01:00 2025.11.09 01:00:38  

November 3 - November 7 Profit: +3.60%

2025.11.06 19:11 2025.11.06 19:11:36  

October 26 - October 31 Profit: +3.12%

2025.11.03 23:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 03:23 2025.10.27 03:23:31  

October 20 - October 24 Profit: +3.92%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:52  

October 13 - October 17 Profit: +3.44%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:47  

October 06 - October 10 Profit: +4.49%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:39  

September 29 - October 03 Profit: +1.40%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:29  

September 22 - September 26 Profit: -5.82%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:17  

September 15 - September 19 Profit: +1.07%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:06  

September 08 - September 12 Profit: +9.45%

Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DailyScalper
30 USD por mês
309%
0
0
USD
510
USD
18
98%
767
84%
86%
2.31
0.80
USD
38%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.