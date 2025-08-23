- 成長
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|474
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|60
|USDCHF
|54
|AUDUSD
|50
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDCHF
|5
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|AUDNZD
|3
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|528
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|14
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|-8
|USDCAD
|6
|AUDCHF
|0
|EURAUD
|0
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURNZD
|0
|GBPAUD
|1
|CADCHF
|-6
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|39K
|GBPUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.1K
|USDCHF
|1.2K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCAD
|-993
|USDCAD
|834
|AUDCHF
|37
|EURAUD
|92
|EURCAD
|218
|AUDNZD
|209
|EURNZD
|81
|GBPAUD
|171
|CADCHF
|-390
|NZDCHF
|108
|NZDCAD
|53
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 8
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|3.86 × 678
|
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
|
VantageInternational-Live 20
|5.20 × 5
|
Xlence-Real13
|8.69 × 13
|
VantageInternational-Live 3
|10.74 × 203
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital
Recommended Minimum Balance: $500
December 15 - December 19 Profit: +66.35%
December 8 - December 12 Profit: +26.08%
December 1 - December 5 Profit: +2%
November 24 - November 28 Profit: +1.52%
November 17 - November 21 Profit: +0.79%
November 10 - November 14 Profit: +2.93%
November 3 - November 7 Profit: +3.60%
October 26 - October 31 Profit: +3.12%
October 20 - October 24 Profit: +3.92%
October 13 - October 17 Profit: +3.44%
October 06 - October 10 Profit: +4.49%
September 29 - October 03 Profit: +1.40%
September 22 - September 26 Profit: -5.82%
September 15 - September 19 Profit: +1.07%
September 08 - September 12 Profit: +9.45%
