シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DailyScalper
Allan Aparece Ninal

DailyScalper

Allan Aparece Ninal
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 309%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
767
利益トレード:
646 (84.22%)
損失トレード:
121 (15.78%)
ベストトレード:
199.20 USD
最悪のトレード:
-20.74 USD
総利益:
1 076.30 USD (89 521 pips)
総損失:
-464.91 USD (39 978 pips)
最大連続の勝ち:
85 (54.28 USD)
最大連続利益:
199.20 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
85.78%
最大入金額:
107.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
162
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
7.72
長いトレード:
588 (76.66%)
短いトレード:
179 (23.34%)
プロフィットファクター:
2.32
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
1.67 USD
平均損失:
-3.84 USD
最大連続の負け:
9 (-79.15 USD)
最大連続損失:
-79.15 USD (9)
月間成長:
193.50%
年間予想:
2 347.77%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
79.15 USD (17.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.00% (79.15 USD)
エクイティによる:
37.73% (189.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 474
GBPUSD 92
EURUSD 60
USDCHF 54
AUDUSD 50
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 528
GBPUSD 58
EURUSD 14
USDCHF 7
AUDUSD 7
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 39K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2.1K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +199.20 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +54.28 USD
最大連続損失: -79.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Precision Gold Trading Strategy
✅ AI-powered entries with neural network technology
✅ Market: XAUUSD (Gold)
✅ Smart grid & risk management system
✅ Trailing stop & break-even protection
✅ Active during high-liquidity sessions
✅ Position sizing: 0.01 lot per $833.33 capital

Recommended Minimum Balance: $500

レビューなし
2025.12.26 05:05 2025.12.26 05:05:28  

December 15 - December 19 Profit: +66.35%

2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.13 06:13 2025.12.13 06:13:24  

December 8 - December 12 Profit: +26.08%

2025.12.13 06:12 2025.12.13 06:12:57  

December 1 - December 5 Profit: +2%

2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 03:03 2025.11.29 03:03:20  

November 24 - November 28 Profit: +1.52%

2025.11.29 03:02 2025.11.29 03:02:47  

November 17 - November 21 Profit: +0.79%

2025.11.15 04:14 2025.11.15 04:14:11  

November 10 - November 14 Profit: +2.93%

2025.11.09 01:00 2025.11.09 01:00:38  

November 3 - November 7 Profit: +3.60%

2025.11.06 19:11 2025.11.06 19:11:36  

October 26 - October 31 Profit: +3.12%

2025.11.03 23:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 03:23 2025.10.27 03:23:31  

October 20 - October 24 Profit: +3.92%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:52  

October 13 - October 17 Profit: +3.44%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:47  

October 06 - October 10 Profit: +4.49%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:39  

September 29 - October 03 Profit: +1.40%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:29  

September 22 - September 26 Profit: -5.82%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:17  

September 15 - September 19 Profit: +1.07%

2025.10.18 09:32 2025.10.18 09:32:06  

September 08 - September 12 Profit: +9.45%

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください