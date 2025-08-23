SignauxSections
Lhandix Scalper
Allan Aparece Ninal

Lhandix Scalper

Allan Aparece Ninal
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
98 (79.03%)
Perte trades:
26 (20.97%)
Meilleure transaction:
14.35 USD
Pire transaction:
-11.16 USD
Bénéfice brut:
131.37 USD (11 626 pips)
Perte brute:
-100.50 USD (6 083 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (12.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.79 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
89.38%
Charge de dépôt maximale:
13.15%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
58 (46.77%)
Courts trades:
66 (53.23%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
1.34 USD
Perte moyenne:
-3.87 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-17.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.79 USD (6)
Croissance mensuelle:
9.78%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
34.27 USD (9.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.63% (34.27 USD)
Par fonds propres:
26.22% (84.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 28
XAUUSD 28
USDCHF 12
AUDUSD 12
EURUSD 7
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 34
XAUUSD -22
USDCHF 7
AUDUSD 11
EURUSD 4
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.7K
XAUUSD -604
USDCHF 665
AUDUSD 1.1K
EURUSD 378
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.35 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +12.26 USD
Perte consécutive maximale: -17.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Strategy: Scalping
No grid, no martingale

AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD,  AUDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, 

Aucun avis
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 09:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 18:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.23 07:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 07:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.23 07:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 07:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lhandix Scalper
30 USD par mois
10%
0
0
USD
331
USD
5
100%
124
79%
89%
1.30
0.25
USD
26%
1:500
