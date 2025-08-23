시그널섹션
Allan Aparece Ninal

DailyScalper

Allan Aparece Ninal
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 018
이익 거래:
861 (84.57%)
손실 거래:
157 (15.42%)
최고의 거래:
199.20 USD
최악의 거래:
-27.21 USD
총 수익:
1 456.66 USD (129 088 pips)
총 손실:
-645.22 USD (56 893 pips)
연속 최대 이익:
85 (54.28 USD)
연속 최대 이익:
199.20 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
82.67%
최대 입금량:
107.71%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
161
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
10.25
롱(주식매수):
839 (82.42%)
숏(주식차입매도):
179 (17.58%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
0.80 USD
평균 이익:
1.69 USD
평균 손실:
-4.11 USD
연속 최대 손실:
9 (-79.15 USD)
연속 최대 손실:
-79.15 USD (9)
월별 성장률:
291.71%
연간 예측:
3 539.38%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
79.15 USD (17.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.00% (79.15 USD)
자본금별:
47.06% (307.75 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 725
GBPUSD 92
EURUSD 60
USDCHF 54
AUDUSD 50
AUDCAD 5
USDCAD 5
AUDCHF 5
EURAUD 4
EURCAD 3
AUDNZD 3
EURNZD 3
GBPAUD 3
CADCHF 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 728
GBPUSD 58
EURUSD 14
USDCHF 7
AUDUSD 7
AUDCAD -8
USDCAD 6
AUDCHF 0
EURAUD 0
EURCAD 1
AUDNZD 1
EURNZD 0
GBPAUD 1
CADCHF -6
NZDCHF 1
NZDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 62K
GBPUSD 6.5K
EURUSD 2.1K
USDCHF 1.2K
AUDUSD 1.1K
AUDCAD -993
USDCAD 834
AUDCHF 37
EURAUD 92
EURCAD 218
AUDNZD 209
EURNZD 81
GBPAUD 171
CADCHF -390
NZDCHF 108
NZDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +199.20 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +54.28 USD
연속 최대 손실: -79.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Precision Gold Trading Strategy

🤖 AI-powered XAUUSD scalping with neural network technology, smart grid positioning & built-in risk management.

💰 Recommended Capital: $1,875 USD Use Proportional Copy or Fixed Lot at 0.01

💡 Budget-Friendly Alternative ($188): ✅ No VPS or server setup required ✅ Just copy & go 👉 roboforex[dot]com/copy-trading/rating/aaar/34182851/?a=vbes

⚠️ Trade responsibly. Past performance ≠ future results.

리뷰 없음
2026.01.05 16:13 2026.01.05 16:13:45  

December 29 - January 2 Profit: +23.05%

2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:20 2025.12.30 08:20:40  

December 22 - December 26 Profit: +24.62%

2025.12.26 05:05 2025.12.26 05:05:28  

December 15 - December 19 Profit: +66.35%

2025.12.16 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.13 06:13 2025.12.13 06:13:24  

December 8 - December 12 Profit: +26.08%

2025.12.13 06:12 2025.12.13 06:12:57  

December 1 - December 5 Profit: +2%

2025.12.10 09:28
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 03:03 2025.11.29 03:03:20  

November 24 - November 28 Profit: +1.52%

2025.11.29 03:02 2025.11.29 03:02:47  

November 17 - November 21 Profit: +0.79%

2025.11.15 04:14 2025.11.15 04:14:11  

November 10 - November 14 Profit: +2.93%

2025.11.09 01:00 2025.11.09 01:00:38  

November 3 - November 7 Profit: +3.60%

2025.11.06 19:11 2025.11.06 19:11:36  

October 26 - October 31 Profit: +3.12%

2025.11.03 23:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 03:23 2025.10.27 03:23:31  

October 20 - October 24 Profit: +3.92%

복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.