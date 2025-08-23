- 성장
- 잔고
- 자본
- 축소
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|725
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|60
|USDCHF
|54
|AUDUSD
|50
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|5
|AUDCHF
|5
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|AUDNZD
|3
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|728
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|14
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|-8
|USDCAD
|6
|AUDCHF
|0
|EURAUD
|0
|EURCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURNZD
|0
|GBPAUD
|1
|CADCHF
|-6
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|62K
|GBPUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.1K
|USDCHF
|1.2K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCAD
|-993
|USDCAD
|834
|AUDCHF
|37
|EURAUD
|92
|EURCAD
|218
|AUDNZD
|209
|EURNZD
|81
|GBPAUD
|171
|CADCHF
|-390
|NZDCHF
|108
|NZDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Precision Gold Trading Strategy
🤖 AI-powered XAUUSD scalping with neural network technology, smart grid positioning & built-in risk management.
💰 Recommended Capital: $1,875 USD Use Proportional Copy or Fixed Lot at 0.01
💡 Budget-Friendly Alternative ($188): ✅ No VPS or server setup required ✅ Just copy & go 👉 roboforex[dot]com/copy-trading/rating/aaar/34182851/?a=vbes
⚠️ Trade responsibly. Past performance ≠ future results.
December 29 - January 2 Profit: +23.05%
December 22 - December 26 Profit: +24.62%
December 15 - December 19 Profit: +66.35%
December 8 - December 12 Profit: +26.08%
December 1 - December 5 Profit: +2%
November 24 - November 28 Profit: +1.52%
November 17 - November 21 Profit: +0.79%
November 10 - November 14 Profit: +2.93%
November 3 - November 7 Profit: +3.60%
October 26 - October 31 Profit: +3.12%
October 20 - October 24 Profit: +3.92%
USD
USD
USD