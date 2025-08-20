- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
27 (93.10%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.90%)
En iyi işlem:
1.44 USD
En kötü işlem:
-1.08 USD
Brüt kâr:
23.10 USD (3 015 pips)
Brüt zarar:
-1.26 USD (42 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (23.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.10 USD (27)
Sharpe oranı:
1.42
Alım-satım etkinliği:
18.85%
Maks. mevduat yükü:
0.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17.33
Alış işlemleri:
6 (20.69%)
Satış işlemleri:
23 (79.31%)
Kâr faktörü:
18.33
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-0.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.26 USD (2)
Aylık büyüme:
1.99%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.26 USD
Maksimum:
1.26 USD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.12% (1.26 USD)
Varlığa göre:
1.31% (14.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY#
|10
|AUDJPY#
|5
|CADCHF#
|5
|GBPCAD#
|4
|AUDUSD#
|3
|USDCHF#
|1
|AUDCAD#
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY#
|8
|AUDJPY#
|3
|CADCHF#
|3
|GBPCAD#
|4
|AUDUSD#
|2
|USDCHF#
|0
|AUDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY#
|1.4K
|AUDJPY#
|501
|CADCHF#
|234
|GBPCAD#
|579
|AUDUSD#
|195
|USDCHF#
|2
|AUDCAD#
|95
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.44 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;USDJPY;EURCHF;USDCHF;EURUSD;EURJPY;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;AUDJPY;GBPCAD
存款：1000USD/0.01手
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
2%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
82%
29
93%
19%
18.33
0.75
USD
USD
1%
1:500