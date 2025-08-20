- Growth
Trades:
166
Profit Trades:
158 (95.18%)
Loss Trades:
8 (4.82%)
Best trade:
19.17 USD
Worst trade:
-14.60 USD
Gross Profit:
231.69 USD (23 608 pips)
Gross Loss:
-54.99 USD (6 768 pips)
Maximum consecutive wins:
73 (74.84 USD)
Maximal consecutive profit:
74.84 USD (73)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading activity:
58.67%
Max deposit load:
5.20%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
13
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
12.10
Long Trades:
70 (42.17%)
Short Trades:
96 (57.83%)
Profit Factor:
4.21
Expected Payoff:
1.06 USD
Average Profit:
1.47 USD
Average Loss:
-6.87 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-1.26 USD)
Maximal consecutive loss:
-14.60 USD (1)
Monthly growth:
4.76%
Annual Forecast:
57.78%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.26 USD
Maximal:
14.60 USD (1.20%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.17% (13.98 USD)
By Equity:
15.10% (176.12 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|46
|USDJPY#
|21
|AUDJPY#
|20
|GBPAUD#
|16
|AUDCAD#
|14
|EURJPY#
|11
|CADCHF#
|7
|EURUSD#
|6
|EURAUD#
|6
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|3
|NZDUSD#
|3
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD#
|66
|USDJPY#
|22
|AUDJPY#
|14
|GBPAUD#
|22
|AUDCAD#
|9
|EURJPY#
|9
|CADCHF#
|2
|EURUSD#
|9
|EURAUD#
|7
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCHF#
|1
|NZDCAD#
|1
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|2
|AUDCHF#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD#
|4.5K
|USDJPY#
|2.6K
|AUDJPY#
|1.6K
|GBPAUD#
|1.5K
|AUDCAD#
|1.3K
|EURJPY#
|1.5K
|CADCHF#
|159
|EURUSD#
|851
|EURAUD#
|1.1K
|GBPCAD#
|768
|AUDUSD#
|195
|NZDUSD#
|171
|USDCHF#
|86
|NZDCAD#
|158
|EURCHF#
|175
|GBPCHF#
|131
|AUDCHF#
|51
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-MT5 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD
存款：800USD/0.01手
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
