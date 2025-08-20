SignalsSections
Jin Yu

Set Sail 2025

Jin Yu
0 reviews
Reliability
14 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 17%
XMGlobal-MT5 2
1:400
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
166
Profit Trades:
158 (95.18%)
Loss Trades:
8 (4.82%)
Best trade:
19.17 USD
Worst trade:
-14.60 USD
Gross Profit:
231.69 USD (23 608 pips)
Gross Loss:
-54.99 USD (6 768 pips)
Maximum consecutive wins:
73 (74.84 USD)
Maximal consecutive profit:
74.84 USD (73)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading activity:
58.67%
Max deposit load:
5.20%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
13
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
12.10
Long Trades:
70 (42.17%)
Short Trades:
96 (57.83%)
Profit Factor:
4.21
Expected Payoff:
1.06 USD
Average Profit:
1.47 USD
Average Loss:
-6.87 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-1.26 USD)
Maximal consecutive loss:
-14.60 USD (1)
Monthly growth:
4.76%
Annual Forecast:
57.78%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
1.26 USD
Maximal:
14.60 USD (1.20%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.17% (13.98 USD)
By Equity:
15.10% (176.12 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD# 46
USDJPY# 21
AUDJPY# 20
GBPAUD# 16
AUDCAD# 14
EURJPY# 11
CADCHF# 7
EURUSD# 6
EURAUD# 6
GBPCAD# 5
AUDUSD# 3
NZDUSD# 3
USDCHF# 2
NZDCAD# 2
EURCHF# 2
GBPCHF# 1
AUDCHF# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD# 66
USDJPY# 22
AUDJPY# 14
GBPAUD# 22
AUDCAD# 9
EURJPY# 9
CADCHF# 2
EURUSD# 9
EURAUD# 7
GBPCAD# 5
AUDUSD# 2
NZDUSD# 2
USDCHF# 1
NZDCAD# 1
EURCHF# 2
GBPCHF# 2
AUDCHF# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD# 4.5K
USDJPY# 2.6K
AUDJPY# 1.6K
GBPAUD# 1.5K
AUDCAD# 1.3K
EURJPY# 1.5K
CADCHF# 159
EURUSD# 851
EURAUD# 1.1K
GBPCAD# 768
AUDUSD# 195
NZDUSD# 171
USDCHF# 86
NZDCAD# 158
EURCHF# 175
GBPCHF# 131
AUDCHF# 51
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +19.17 USD
Worst trade: -15 USD
Maximum consecutive wins: 73
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +74.84 USD
Maximal consecutive loss: -1.26 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-MT5 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD

存款：800USD/0.01手

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

No reviews
2025.11.28 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 01:23 2025.11.20 01:23:46  

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 03:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 02:55
Share of trading days is too low
2025.10.01 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.30 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
