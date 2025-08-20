シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Set Sail 2025
Jin Yu

Set Sail 2025

Jin Yu
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
XMGlobal-MT5 2
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
168
利益トレード:
160 (95.23%)
損失トレード:
8 (4.76%)
ベストトレード:
19.17 USD
最悪のトレード:
-14.60 USD
総利益:
233.74 USD (23 838 pips)
総損失:
-54.99 USD (6 768 pips)
最大連続の勝ち:
73 (74.84 USD)
最大連続利益:
74.84 USD (73)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
60.25%
最大入金額:
5.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
12.24
長いトレード:
70 (41.67%)
短いトレード:
98 (58.33%)
プロフィットファクター:
4.25
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
1.46 USD
平均損失:
-6.87 USD
最大連続の負け:
2 (-1.26 USD)
最大連続損失:
-14.60 USD (1)
月間成長:
3.66%
年間予想:
44.37%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.26 USD
最大の:
14.60 USD (1.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.17% (13.98 USD)
エクイティによる:
15.10% (176.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD# 47
USDJPY# 21
AUDJPY# 20
GBPAUD# 16
AUDCAD# 15
EURJPY# 11
CADCHF# 7
EURUSD# 6
EURAUD# 6
GBPCAD# 5
AUDUSD# 3
NZDUSD# 3
USDCHF# 2
NZDCAD# 2
EURCHF# 2
GBPCHF# 1
AUDCHF# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD# 67
USDJPY# 22
AUDJPY# 14
GBPAUD# 22
AUDCAD# 10
EURJPY# 9
CADCHF# 2
EURUSD# 9
EURAUD# 7
GBPCAD# 5
AUDUSD# 2
NZDUSD# 2
USDCHF# 1
NZDCAD# 1
EURCHF# 2
GBPCHF# 2
AUDCHF# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD# 4.6K
USDJPY# 2.6K
AUDJPY# 1.6K
GBPAUD# 1.5K
AUDCAD# 1.4K
EURJPY# 1.5K
CADCHF# 159
EURUSD# 851
EURAUD# 1.1K
GBPCAD# 768
AUDUSD# 195
NZDUSD# 171
USDCHF# 86
NZDCAD# 158
EURCHF# 175
GBPCHF# 131
AUDCHF# 51
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.17 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 73
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +74.84 USD
最大連続損失: -1.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD

存款：800USD/0.01手

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

レビューなし
2025.11.28 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 01:23 2025.11.20 01:23:46  

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 03:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 02:55
Share of trading days is too low
2025.10.01 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.30 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Set Sail 2025
30 USD/月
17%
0
0
USD
809
USD
14
96%
168
95%
60%
4.25
1.06
USD
15%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください