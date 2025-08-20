- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
168
利益トレード:
160 (95.23%)
損失トレード:
8 (4.76%)
ベストトレード:
19.17 USD
最悪のトレード:
-14.60 USD
総利益:
233.74 USD (23 838 pips)
総損失:
-54.99 USD (6 768 pips)
最大連続の勝ち:
73 (74.84 USD)
最大連続利益:
74.84 USD (73)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
60.25%
最大入金額:
5.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
12.24
長いトレード:
70 (41.67%)
短いトレード:
98 (58.33%)
プロフィットファクター:
4.25
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
1.46 USD
平均損失:
-6.87 USD
最大連続の負け:
2 (-1.26 USD)
最大連続損失:
-14.60 USD (1)
月間成長:
3.66%
年間予想:
44.37%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.26 USD
最大の:
14.60 USD (1.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.17% (13.98 USD)
エクイティによる:
15.10% (176.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|USDJPY#
|21
|AUDJPY#
|20
|GBPAUD#
|16
|AUDCAD#
|15
|EURJPY#
|11
|CADCHF#
|7
|EURUSD#
|6
|EURAUD#
|6
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|3
|NZDUSD#
|3
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD#
|67
|USDJPY#
|22
|AUDJPY#
|14
|GBPAUD#
|22
|AUDCAD#
|10
|EURJPY#
|9
|CADCHF#
|2
|EURUSD#
|9
|EURAUD#
|7
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCHF#
|1
|NZDCAD#
|1
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|2
|AUDCHF#
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD#
|4.6K
|USDJPY#
|2.6K
|AUDJPY#
|1.6K
|GBPAUD#
|1.5K
|AUDCAD#
|1.4K
|EURJPY#
|1.5K
|CADCHF#
|159
|EURUSD#
|851
|EURAUD#
|1.1K
|GBPCAD#
|768
|AUDUSD#
|195
|NZDUSD#
|171
|USDCHF#
|86
|NZDCAD#
|158
|EURCHF#
|175
|GBPCHF#
|131
|AUDCHF#
|51
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.17 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 73
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +74.84 USD
最大連続損失: -1.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD
存款：800USD/0.01手
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
レビューなし
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
17%
0
0
USD
USD
809
USD
USD
14
96%
168
95%
60%
4.25
1.06
USD
USD
15%
1:400