- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
159 (95.20%)
Убыточных трейдов:
8 (4.79%)
Лучший трейд:
19.17 USD
Худший трейд:
-14.60 USD
Общая прибыль:
233.06 USD (23 745 pips)
Общий убыток:
-54.99 USD (6 768 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (74.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.84 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
58.67%
Макс. загрузка депозита:
5.20%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.20
Длинных трейдов:
70 (41.92%)
Коротких трейдов:
97 (58.08%)
Профит фактор:
4.24
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-6.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.60 USD (1)
Прирост в месяц:
4.72%
Годовой прогноз:
57.32%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.26 USD
Максимальная:
14.60 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.17% (13.98 USD)
По эквити:
15.10% (176.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|USDJPY#
|21
|AUDJPY#
|20
|GBPAUD#
|16
|AUDCAD#
|14
|EURJPY#
|11
|CADCHF#
|7
|EURUSD#
|6
|EURAUD#
|6
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|3
|NZDUSD#
|3
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD#
|67
|USDJPY#
|22
|AUDJPY#
|14
|GBPAUD#
|22
|AUDCAD#
|9
|EURJPY#
|9
|CADCHF#
|2
|EURUSD#
|9
|EURAUD#
|7
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCHF#
|1
|NZDCAD#
|1
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|2
|AUDCHF#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD#
|4.6K
|USDJPY#
|2.6K
|AUDJPY#
|1.6K
|GBPAUD#
|1.5K
|AUDCAD#
|1.3K
|EURJPY#
|1.5K
|CADCHF#
|159
|EURUSD#
|851
|EURAUD#
|1.1K
|GBPCAD#
|768
|AUDUSD#
|195
|NZDUSD#
|171
|USDCHF#
|86
|NZDCAD#
|158
|EURCHF#
|175
|GBPCHF#
|131
|AUDCHF#
|51
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.17 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +74.84 USD
Макс. убыток в серии: -1.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD
存款：800USD/0.01手
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
Нет отзывов
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
809
USD
USD
14
96%
167
95%
59%
4.23
1.07
USD
USD
15%
1:400