Jin Yu

Set Sail 2025

Jin Yu
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
XMGlobal-MT5 2
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
159 (95.20%)
Убыточных трейдов:
8 (4.79%)
Лучший трейд:
19.17 USD
Худший трейд:
-14.60 USD
Общая прибыль:
233.06 USD (23 745 pips)
Общий убыток:
-54.99 USD (6 768 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (74.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.84 USD (73)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
58.67%
Макс. загрузка депозита:
5.20%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.20
Длинных трейдов:
70 (41.92%)
Коротких трейдов:
97 (58.08%)
Профит фактор:
4.24
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-6.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.60 USD (1)
Прирост в месяц:
4.72%
Годовой прогноз:
57.32%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.26 USD
Максимальная:
14.60 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.17% (13.98 USD)
По эквити:
15.10% (176.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD# 47
USDJPY# 21
AUDJPY# 20
GBPAUD# 16
AUDCAD# 14
EURJPY# 11
CADCHF# 7
EURUSD# 6
EURAUD# 6
GBPCAD# 5
AUDUSD# 3
NZDUSD# 3
USDCHF# 2
NZDCAD# 2
EURCHF# 2
GBPCHF# 1
AUDCHF# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD# 67
USDJPY# 22
AUDJPY# 14
GBPAUD# 22
AUDCAD# 9
EURJPY# 9
CADCHF# 2
EURUSD# 9
EURAUD# 7
GBPCAD# 5
AUDUSD# 2
NZDUSD# 2
USDCHF# 1
NZDCAD# 1
EURCHF# 2
GBPCHF# 2
AUDCHF# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD# 4.6K
USDJPY# 2.6K
AUDJPY# 1.6K
GBPAUD# 1.5K
AUDCAD# 1.3K
EURJPY# 1.5K
CADCHF# 159
EURUSD# 851
EURAUD# 1.1K
GBPCAD# 768
AUDUSD# 195
NZDUSD# 171
USDCHF# 86
NZDCAD# 158
EURCHF# 175
GBPCHF# 131
AUDCHF# 51
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.17 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 73
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +74.84 USD
Макс. убыток в серии: -1.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD

存款：800USD/0.01手

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

2025.11.28 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 01:23 2025.11.20 01:23:46  

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 03:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 02:55
Share of trading days is too low
2025.10.01 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.30 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
