Total de Trades:
168
Transacciones Rentables:
160 (95.23%)
Transacciones Irrentables:
8 (4.76%)
Mejor transacción:
19.17 USD
Peor transacción:
-14.60 USD
Beneficio Bruto:
233.74 USD (23 838 pips)
Pérdidas Brutas:
-54.99 USD (6 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (74.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
74.84 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
60.25%
Carga máxima del depósito:
5.20%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.24
Transacciones Largas:
70 (41.67%)
Transacciones Cortas:
98 (58.33%)
Factor de Beneficio:
4.25
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
1.46 USD
Pérdidas medias:
-6.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.60 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.66%
Pronóstico anual:
44.37%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.26 USD
Máxima:
14.60 USD (1.20%)
Reducción relativa:
De balance:
1.17% (13.98 USD)
De fondos:
15.10% (176.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|USDJPY#
|21
|AUDJPY#
|20
|GBPAUD#
|16
|AUDCAD#
|15
|EURJPY#
|11
|CADCHF#
|7
|EURUSD#
|6
|EURAUD#
|6
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|3
|NZDUSD#
|3
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD#
|67
|USDJPY#
|22
|AUDJPY#
|14
|GBPAUD#
|22
|AUDCAD#
|10
|EURJPY#
|9
|CADCHF#
|2
|EURUSD#
|9
|EURAUD#
|7
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCHF#
|1
|NZDCAD#
|1
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|2
|AUDCHF#
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD#
|4.6K
|USDJPY#
|2.6K
|AUDJPY#
|1.6K
|GBPAUD#
|1.5K
|AUDCAD#
|1.4K
|EURJPY#
|1.5K
|CADCHF#
|159
|EURUSD#
|851
|EURAUD#
|1.1K
|GBPCAD#
|768
|AUDUSD#
|195
|NZDUSD#
|171
|USDCHF#
|86
|NZDCAD#
|158
|EURCHF#
|175
|GBPCHF#
|131
|AUDCHF#
|51
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Mejor transacción: +19.17 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 73
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +74.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD
存款：800USD/0.01手
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
No hay comentarios
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
