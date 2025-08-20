- 자본
트레이드:
182
이익 거래:
174 (95.60%)
손실 거래:
8 (4.40%)
최고의 거래:
19.17 USD
최악의 거래:
-14.60 USD
총 수익:
249.71 USD (25 556 pips)
총 손실:
-54.99 USD (6 768 pips)
연속 최대 이익:
73 (74.84 USD)
연속 최대 이익:
74.84 USD (73)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
63.46%
최대 입금량:
5.20%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
13.34
롱(주식매수):
72 (39.56%)
숏(주식차입매도):
110 (60.44%)
수익 요인:
4.54
기대수익:
1.07 USD
평균 이익:
1.44 USD
평균 손실:
-6.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.26 USD)
연속 최대 손실:
-14.60 USD (1)
월별 성장률:
4.80%
연간 예측:
58.25%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.26 USD
최대한의:
14.60 USD (1.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.17% (13.98 USD)
자본금별:
17.05% (139.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|55
|USDJPY#
|21
|AUDJPY#
|20
|AUDCAD#
|16
|GBPAUD#
|16
|EURJPY#
|11
|CADCHF#
|7
|EURAUD#
|7
|AUDUSD#
|6
|EURUSD#
|6
|GBPCAD#
|5
|NZDUSD#
|3
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
|EURCAD#
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD#
|78
|USDJPY#
|22
|AUDJPY#
|14
|AUDCAD#
|11
|GBPAUD#
|22
|EURJPY#
|9
|CADCHF#
|2
|EURAUD#
|8
|AUDUSD#
|4
|EURUSD#
|9
|GBPCAD#
|5
|NZDUSD#
|2
|USDCHF#
|1
|NZDCAD#
|1
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|2
|AUDCHF#
|1
|EURCAD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD#
|5.7K
|USDJPY#
|2.6K
|AUDJPY#
|1.6K
|AUDCAD#
|1.5K
|GBPAUD#
|1.5K
|EURJPY#
|1.5K
|CADCHF#
|159
|EURAUD#
|1.3K
|AUDUSD#
|397
|EURUSD#
|851
|GBPCAD#
|768
|NZDUSD#
|171
|USDCHF#
|86
|NZDCAD#
|158
|EURCHF#
|175
|GBPCHF#
|131
|AUDCHF#
|51
|EURCAD#
|160
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.17 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 73
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +74.84 USD
연속 최대 손실: -1.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD
存款：800USD/0.01手
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
19%
0
0
USD
USD
815
USD
USD
16
96%
182
95%
63%
4.54
1.07
USD
USD
17%
1:400