Signale / MetaTrader 5 / Set Sail 2025
Jin Yu

Set Sail 2025

Jin Yu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
XMGlobal-MT5 2
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
160 (95.23%)
Verlusttrades:
8 (4.76%)
Bester Trade:
19.17 USD
Schlechtester Trade:
-14.60 USD
Bruttoprofit:
233.74 USD (23 838 pips)
Bruttoverlust:
-54.99 USD (6 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (74.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.84 USD (73)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
60.25%
Max deposit load:
5.20%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
12.24
Long-Positionen:
70 (41.67%)
Short-Positionen:
98 (58.33%)
Profit-Faktor:
4.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.56%
Jahresprognose:
44.37%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.26 USD
Maximaler:
14.60 USD (1.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.17% (13.98 USD)
Kapital:
15.10% (176.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD# 47
USDJPY# 21
AUDJPY# 20
GBPAUD# 16
AUDCAD# 15
EURJPY# 11
CADCHF# 7
EURUSD# 6
EURAUD# 6
GBPCAD# 5
AUDUSD# 3
NZDUSD# 3
USDCHF# 2
NZDCAD# 2
EURCHF# 2
GBPCHF# 1
AUDCHF# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD# 67
USDJPY# 22
AUDJPY# 14
GBPAUD# 22
AUDCAD# 10
EURJPY# 9
CADCHF# 2
EURUSD# 9
EURAUD# 7
GBPCAD# 5
AUDUSD# 2
NZDUSD# 2
USDCHF# 1
NZDCAD# 1
EURCHF# 2
GBPCHF# 2
AUDCHF# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD# 4.6K
USDJPY# 2.6K
AUDJPY# 1.6K
GBPAUD# 1.5K
AUDCAD# 1.4K
EURJPY# 1.5K
CADCHF# 159
EURUSD# 851
EURAUD# 1.1K
GBPCAD# 768
AUDUSD# 195
NZDUSD# 171
USDCHF# 86
NZDCAD# 158
EURCHF# 175
GBPCHF# 131
AUDCHF# 51
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.17 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 73
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD

存款：800USD/0.01手

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

Keine Bewertungen
2025.11.28 14:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 01:23 2025.11.20 01:23:46  

变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。

2025.11.11 01:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 03:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 02:55
Share of trading days is too low
2025.10.01 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.30 17:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 17:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.20 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
