- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
160 (95.23%)
Verlusttrades:
8 (4.76%)
Bester Trade:
19.17 USD
Schlechtester Trade:
-14.60 USD
Bruttoprofit:
233.74 USD (23 838 pips)
Bruttoverlust:
-54.99 USD (6 768 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (74.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.84 USD (73)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
60.25%
Max deposit load:
5.20%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
12.24
Long-Positionen:
70 (41.67%)
Short-Positionen:
98 (58.33%)
Profit-Faktor:
4.25
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.56%
Jahresprognose:
44.37%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.26 USD
Maximaler:
14.60 USD (1.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.17% (13.98 USD)
Kapital:
15.10% (176.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|47
|USDJPY#
|21
|AUDJPY#
|20
|GBPAUD#
|16
|AUDCAD#
|15
|EURJPY#
|11
|CADCHF#
|7
|EURUSD#
|6
|EURAUD#
|6
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|3
|NZDUSD#
|3
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD#
|67
|USDJPY#
|22
|AUDJPY#
|14
|GBPAUD#
|22
|AUDCAD#
|10
|EURJPY#
|9
|CADCHF#
|2
|EURUSD#
|9
|EURAUD#
|7
|GBPCAD#
|5
|AUDUSD#
|2
|NZDUSD#
|2
|USDCHF#
|1
|NZDCAD#
|1
|EURCHF#
|2
|GBPCHF#
|2
|AUDCHF#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD#
|4.6K
|USDJPY#
|2.6K
|AUDJPY#
|1.6K
|GBPAUD#
|1.5K
|AUDCAD#
|1.4K
|EURJPY#
|1.5K
|CADCHF#
|159
|EURUSD#
|851
|EURAUD#
|1.1K
|GBPCAD#
|768
|AUDUSD#
|195
|NZDUSD#
|171
|USDCHF#
|86
|NZDCAD#
|158
|EURCHF#
|175
|GBPCHF#
|131
|AUDCHF#
|51
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.17 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 73
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
货币：AUDCAD;CADCHF;GBPCHF;GBPAUD;EURAUD;AUDCHF;NZDUSD;EURCHF;USDCHF;EURUSD;NZDCAD;AUDUSD;GBPUSD;GBPCAD
存款：800USD/0.01手
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
Keine Bewertungen
变更：为规避风险，2025年11月20日起，不再进行USDJPY,EURJPY,AUDJPY货币交易。
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
17%
0
0
USD
USD
809
USD
USD
14
96%
168
95%
60%
4.25
1.06
USD
USD
15%
1:400